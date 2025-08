Morta schiacciata nella sua camera da letto: la scoperta dopo una settimana

Donna trovata morta in casa: il suo corpo è stato rinvenuto dopo giorni di silenzio e assenza di contatti. Nessuno aveva notato movimenti nell’abitazione, fino a quando un odore sospetto ha allertato i vicini, portando alla drammatica scoperta. L’allarme è stato lanciato quando un odore intenso ha iniziato a diffondersi nelle scale del condominio. I residenti, preoccupati per l’assenza prolungata della donna, hanno contattato le autorità. I soccorritori, dopo aver forzato la porta, hanno trovato la vittima.

Borgo Valsugana, trovata morta in casa schiacciata da un armadio

La donna, un’insegnate di 60 anni, è stata trovata riversa sul letto, schiacciata da un armadio caduto improvvisamente. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana prima, come indicato dallo stato di decomposizione. La tragedia è accaduta nella residenza della donna, a Borgo Valsugana.

Chi era la vittima

La donna, originaria di una località nei pressi di Tivoli, si era trasferita in Trentino per motivi di lavoro. Insegnava presso l’Istituto tecnico Tambosi di Trento, dove era conosciuta e stimata da colleghi e studenti, riporta L’Adige. Fino al tragico evento non erano emersi segnali di preoccupazione: la sua quotidianità sembrava regolare e non erano state segnalate anomalie nei giorni precedenti la scoperta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva