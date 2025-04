Monza-Torino: Pronostico e Statistiche per la Sfida di Serie A

Il prossimo incontro tra Monza e Torino si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, sebbene per motivi diversi. Da un lato, il Monza, fanalino di coda della Serie A, lotta disperatamente per rimanere nella massima categoria, mentre dall’altro, il Torino, reduce da una vittoria contro il Milan, punta a mantenere una posizione stabile in classifica. Le due squadre si sfidano all’U-Power Stadium, teatro di molte battaglie calcistiche, con un bilancio storico che vede due vittorie per i granata e tre pareggi nei cinque precedenti incontri.

Statistiche e Quote per Monza-Torino

La sfida tra Monza e Torino è determinante soprattutto per i padroni di casa, che non vincono dal 13 gennaio. Il tecnico Nesta può contare sul ritorno di Pessina, anche se l’ex giocatore partirà dalla panchina. Il Monza dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1, affidandosi alla solidità difensiva di Izzo, Brorsson e D’Ambrosio. In attacco, il tridente Mota Carvalho, Caprari e Ganvoula cercherà di scardinare la difesa avversaria.

Il Torino, da parte sua, arriva con il morale alto e un modulo 4-2-3-1, guidato da Sanabria in attacco. L’allenatore Vanoli deve decidere tra Adams e Sanabria come centravanti, mentre la difesa sarà affidata a Milinkovic-Savic, Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi. Le quote dei bookmakers vedono i granata favoriti con una vittoria quotata a 1.95. La vittoria del Monza è quotata a 4.00, mentre il pareggio a 3.25.

L’incontro promette pochi gol, dato che entrambi i team hanno mostrato attacchi poco prolifici nelle partite precedenti, suggerendo il segno “under 2,5” a 1.60.

In sintesi, la partita tra Monza e Torino è un crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe le compagini. Mentre il Monza cerca disperatamente punti per la salvezza, il Torino mira a confermare il proprio buon momento in campionato. Nonostante i granata siano favoriti dai pronostici, il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Le quote delle scommesse riflettono le aspettative, con il Torino leggermente avanti.

