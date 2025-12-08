Monza-Sudtirol: Statistiche, Quote e Dati della Serie B

Serie B torna protagonista con una sfida che vede impegnate due formazioni dai colori sociali simili ma con obiettivi stagionali molto diversi. Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 15:00, lo U-Power Stadium ospiterà il confronto tra Monza e Sudtirol, valido per la quindicesima giornata del campionato cadetto. La partita rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, con i brianzoli che puntano a consolidare il primato e gli ospiti alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Il contesto della gara: Monza capolista, Sudtirol in difficoltà

La sfida tra Monza e Sudtirol si svolge in un momento chiave della stagione. I padroni di casa occupano il primo posto in classifica con 30 punti, frutto di un percorso di grande continuità. La squadra allenata da Paolo Bianco ha infatti mantenuto la vetta grazie anche al recente pareggio per 2-2 in casa della Juve Stabia. Tuttavia, il vantaggio sui diretti inseguitori, il Frosinone, è di appena due punti, rendendo ogni passo falso potenzialmente decisivo per la corsa al titolo.

Il Sudtirol, allenato da Castori, si trova invece in una posizione delicata: diciassettesimo posto con soli 13 punti e la necessità di fare risultato per evitare i playout. Una vittoria permetterebbe agli altoatesini di compiere un importante balzo in avanti, distanziando le inseguitrici quali Spezia e Sampdoria, attualmente molto vicine in classifica.

Forma, precedenti e rendimento delle due squadre

Analizzando lo stato di forma recente, si evidenziano alcune differenze chiave tra le due compagini:

Monza ha raccolto una serie di risultati utili che le ha permesso di consolidare la leadership; il pareggio esterno con Juve Stabia è solo l’ultimo di una striscia positiva che comprende numerose vittorie.

Nei precedenti tra le due squadre in Serie B, il Monza ha spesso dimostrato solidità, soprattutto in casa, mentre il Sudtirol fa fatica a raccogliere punti in trasferta.

Le probabili formazioni riflettono le scelte tecniche dei rispettivi allenatori, con il Monza orientato verso un modulo 3-4-2-1 e il Sudtirol disposto secondo un 3-5-2, a sottolineare la volontà degli ospiti di coprirsi e ripartire in contropiede.

Quote principali: favoriti e valori di mercato secondo i bookmaker

I principali operatori del settore, tra cui Bet365, evidenziano un netto favore del pronostico verso la squadra di casa. Secondo le quote aggiornate, il successo del Monza viene quotato a 1.50, indice di una forte fiducia da parte dei bookmaker nei confronti della formazione brianzola. Al contrario, la vittoria esterna del Sudtirol è considerata molto improbabile, con una quota di ben 7.50. Il pareggio, opzione comunque più realistica rispetto al colpo esterno, è quotato a 3.80. Questi valori riflettono la differenza di rendimento stagionale tra le due squadre e la solidità mostrata dal Monza soprattutto tra le mura amiche.

Esito Quota Bet365 Vittoria Monza (1) 1.50 Pareggio (X) 3.80 Vittoria Sudtirol (2) 7.50

Tendenze, curiosità e dati utili dal campionato

Alcune tendenze numeriche caratterizzano ulteriormente questa sfida:

Monza ha sempre segnato almeno una rete nelle gare casalinghe di questa stagione, confermandosi tra gli attacchi più prolifici della Serie B .

ha sempre segnato almeno una rete nelle gare casalinghe di questa stagione, confermandosi tra gli attacchi più prolifici della . Il rendimento difensivo del Sudtirol in trasferta è tra i più bassi del campionato, con numerosi gol subiti lontano dal proprio stadio.

in trasferta è tra i più bassi del campionato, con numerosi gol subiti lontano dal proprio stadio. Storicamente, le partite tra queste due squadre hanno visto una netta predominanza dei padroni di casa, sia in termini di punti raccolti che di reti segnate.

Questi dati confermano la difficoltà della missione per la squadra ospite e sottolineano quanto il Monza sia abituato a gestire la pressione del primato.

In sintesi, il confronto tra Monza e Sudtirol rappresenta un appuntamento centrale per la quindicesima giornata di Serie B. Le statistiche e le quote evidenziano il divario attuale tra le due formazioni, con i padroni di casa nettamente favoriti. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, i numeri potranno essere confermati solo dal verdetto del campo.