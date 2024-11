Monza-Milan, le probabili formazioni: Leao può tornare titolare con Theo Hernandez

Monza-Milan probabili formazioni della partita valida per l’undicesima giornata di serie A, in programma domani alle 20:45 allo U-Power Stadium. Il Milan, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, punta al riscatto nella prossima sfida contro il Monza, una squadra che ha faticato nelle prime dieci giornate di Serie A, collezionando solo 8 punti. I rossoneri partono come favoriti sabato sera all’U-Power Stadium, ma non devono sottovalutare il gruppo guidato da Alessandro Nesta. Quest’ultimo, visibilmente contrariato dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta, cercherà di trasmettere la giusta determinazione ai suoi giocatori. Lo scorso anno il Monza riuscì a imporsi per 4-2 in casa e spera di ripetere l’impresa.

Per Paulo Fonseca, ci sono buone notizie in vista di Monza-Milan: Theo Hernandez e Tijjani Reijnders sono nuovamente a disposizione dopo aver saltato la sfida contro il Napoli per squalifica, e Christian Pulisic, non al meglio nella scorsa partita per via dell’influenza, tornerà al 100%. Anche Jovic è recuperato, e Abraham potrebbe essere pronto dopo aver partecipato all’ultimo allenamento.

In porta ci sarà Maignan, mentre sulla fascia destra Calabria potrebbe riprendere il suo posto da titolare, mandando in panchina Emerson Royal. Al centro della difesa, Tomori potrebbe partire dall’inizio, con Pavlovic a fargli spazio e Thiaw confermato. A sinistra, rientra Theo Hernandez. A centrocampo, Fonseca si affiderà alla coppia Fofana-Reijnders, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Chukwueze, Pulisic e Rafael Leao, che Fonseca sembra pronto a rilanciare dal primo minuto. In attacco, Alvaro Morata sarà nuovamente la prima punta.

Nesta, dal canto suo, schiererà il Monza con il consueto 3-4-2-1. Non potrà contare su Roberto Gagliardini, operato di recente, e restano in dubbio Birindelli, Sensi e Petagna. C’è da capire se Daniel Maldini partirà titolare al fianco di Dany Mota, o se Nesta opterà per uno tra Vignato e Caprari. In avanti, il ruolo di centravanti sarà affidato a Milan Djuric.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio (Izzo), Marì, Caldirola (Carboni); Pereira, Pessina, Bondo (Bianco), Kyriakopoulos; Mota, Maldini (Vignato); Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

