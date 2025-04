Montereale-Zoppola: pronostico e statistiche per la finale

La Coppa Regione di Terza Categoria si appresta a vivere il suo momento culminante con la tanto attesa finale tra Montereale Valcellina e Calcio Zoppola. L’appuntamento fissato per giovedì alle ore 16, presso il campo sportivo di Bagnarola di Sesto al Reghena, promette grandi emozioni e una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. Questa gara rappresenta non solo il coronamento di una stagione intensa, ma anche la possibilità per entrambe le squadre di scrivere una pagina importante della loro storia calcistica.

Montereale favorito dai pronostici e dalle statistiche stagionali

La finale vede il Montereale partire con i favori del pronostico, situazione maturata grazie a una stagione di alto profilo nel girone A di Terza Categoria. I numeri parlano chiaro:

Il Montereale ha dominato il campionato, imponendosi come leader indiscusso della propria divisione.

ha dominato il campionato, imponendosi come leader indiscusso della propria divisione. Nei due confronti diretti stagionali con lo Zoppola , il Montereale ha sempre avuto la meglio: 4-1 in trasferta e 2-1 in casa.

, il ha sempre avuto la meglio: 4-1 in trasferta e 2-1 in casa. La squadra di Montereale Valcellina ha mostrato una notevole solidità sia in fase offensiva che difensiva, dimostrando costanza di rendimento.

Il Zoppola, dal canto suo, arriva a questa finale con la consapevolezza di essere considerato l’outsider, ma proprio per questo potrà giocare senza pressioni e con la voglia di ribaltare i pronostici. La storia insegna che una finale è spesso una partita a sé stante, dove motivazioni e dettagli possono fare la differenza. In caso di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari, il regolamento prevede i calci di rigore per assegnare il trofeo. L’arbitro designato per la sfida è Daniele Zuliani della sezione Basso Friuli.

Entrambe le squadre avranno l’occasione di giocarsi tutto in novanta minuti (o più), con la speranza di sollevare un trofeo che darebbe lustro e soddisfazione a una stagione già intensa. La cornice di pubblico attesa a Bagnarola promette un clima di festa e grande partecipazione.

La finale tra Montereale e Zoppola rappresenta il punto più alto della stagione di Terza Categoria, con i favori del pronostico rivolti ai primi grazie ai risultati ottenuti negli scontri diretti e alla supremazia in campionato. Tuttavia, come spesso accade nelle finali, la tensione e l’imprevedibilità potrebbero offrire uno spettacolo ricco di sorprese. Le quote favoriscono il Montereale, ma lo Zoppola ha tutte le carte in regola per tentare l’impresa.

