Mondiali volley femminile, la gioia delle Azzurre: “Siamo campionesse del mondo”

Al termine della finale vinta contro la Turchia, Alessia Orro non ha trattenuto l’entusiasmo:

“Siamo campionesse del mondo! Eravamo stanche, un po’ disconnesse, ma chiudiamo in bellezza questa estate: non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portare a casa quello che sognavamo e ci siamo prese una rivincita per l’Europeo con la Turchia. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali”.

🤩 𝐄́ 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐎 𝐕𝐄𝐑𝐎! 𝐒𝐈𝐀𝐌𝐎 𝐒𝐔𝐋 𝐓𝐄𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎! 👑



Ragazze, siete l’Italia che vince e fa sognare! ✨ Scritta un’altra pagina indimenticabile nella storia della pallavolo italiana 💙👏



🔗: https://t.co/3gdxfMjwE1#LaNazionale | #WWCH | #Thailand2025 pic.twitter.com/Ir5NfGwdY0 — Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) September 7, 2025

Le parole della capitana Anna Danesi

Grande orgoglio anche da parte della capitana Anna Danesi, che ha sottolineato il salto di qualità mentale compiuto dal gruppo:

“C’è enorme orgoglio. Non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile. Nel tie-break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possano superare le difficoltà”.

La commozione di Gaia Giovannini

Visibilmente emozionata, Gaia Giovannini ha raccontato tutta la sua felicità:

“Non so cosa dire, è il sogno della mia vita, è pazzesco. Sono orgogliosissima, contenta di aver giocato anche un po’ di questa partita. È una soddisfazione incredibile. In questo momento non sto realizzando bene, ci vorrà un po’ di tempo. Una dedica? A noi come squadra perché siamo pazzesche, fortissime, incredibili. Poi, come dico sempre, la dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina”.

Leggi anche: