Mondiali volley femminile, la gioia delle Azzurre: “Siamo campionesse del mondo”

Al termine della finale vinta contro la Turchia, Alessia Orro non ha trattenuto l’entusiasmo:
Siamo campionesse del mondo! Eravamo stanche, un po’ disconnesse, ma chiudiamo in bellezza questa estate: non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono orgogliosa di queste ragazze, siamo riuscite a portare a casa quello che sognavamo e ci siamo prese una rivincita per l’Europeo con la Turchia. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali”.

Le parole della capitana Anna Danesi

Grande orgoglio anche da parte della capitana Anna Danesi, che ha sottolineato il salto di qualità mentale compiuto dal gruppo:
“C’è enorme orgoglio. Non so quando riusciremo a realizzare che squadra siamo. Abbiamo fatto uno step mentale incredibile. Nel tie-break siamo state solide mentalmente, in ogni situazione. Noi sul campo cerchiamo di fare tutto al meglio ma speriamo di poter dare a tutti un esempio di resilienza e impegno, di come insieme si possano superare le difficoltà”.

La commozione di Gaia Giovannini

Visibilmente emozionata, Gaia Giovannini ha raccontato tutta la sua felicità:
“Non so cosa dire, è il sogno della mia vita, è pazzesco. Sono orgogliosissima, contenta di aver giocato anche un po’ di questa partita. È una soddisfazione incredibile. In questo momento non sto realizzando bene, ci vorrà un po’ di tempo. Una dedica? A noi come squadra perché siamo pazzesche, fortissime, incredibili. Poi, come dico sempre, la dedico alla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina”.

