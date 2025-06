Milo Infante, l’annuncio in diretta sugli avvocati del caso Garlasco: cos’è successo

Durante la puntata del 19 giugno 2025 di Ore 14 Sera, condotta da Milo Infante, l’attenzione si è concentrata sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Nel salotto di Milo Infante presenti diversi altri ospiti come i giornalisti Monica Leofreddi, Salvo Sottile, Candida Morvillo, la criminologa Roberta Bruzzone, la psichiatra Sarah Viola, il generale Giampietro Lago. Mancavano però, tutti gli avvocati e consulenti di parte coinvolti nel processo, una circostanza che ha suscitato interrogativi tra gli spettatori. Qual è il motivo di quest’assenza?

Garlasco, avvocati e consulenti di parte assenti da “Ore 14 Sera”: il motivo

Infante ha spiegato che, sebbene fossero stati invitati l’avvocata Bocellari, rappresentante legale di Alberto Stasi, e il dottor Capra, consulente della famiglia Poggi, entrambi hanno declinato l’invito all’ultimo momento. Il motivo? Secondo quanto emerso, sembra che “dall’alto” sia arrivato un invito alla cautela, consigliando di evitare apparizioni pubbliche nei talk show durante questa fase delicata delle indagini. Milo Infante non ha specificato la fonte di tale richiesta, ma secondo il portale Affari Italiani, si tratterebbe di una “richiesta esplicita della Procura di Milano”. Tale indicazione avrebbe spinto molti protagonisti del caso a ritirarsi dalle partecipazioni televisive.

Garlasco, Lovati e De Rensis in Tv

Nonostante la richiesta di riservatezza, il pubblico ha notato che non tutti i legali rinunciano alle apparizioni televisive. L’avvocato Massimo Lovati è stato ospite a Mattino 5 News e La vita in diretta, e in serata ha rilasciato un’intervista a Dritto e Rovescio e a un’emittente privata lombarda. Anche Antonio De Rensis, legale di Stasi, è intervenuto in programmi Mediaset, suscitando perplessità tra gli spettatori sulla coerenza di tali presenze rispetto alle indicazioni ricevute.

