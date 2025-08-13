Home | Cecilia investita e uccisa, la scoperta sui quattro ragazzini: “Cosa avevano fatto poco prima”

Nella mattina di lunedì, una Citroën DS4 bianca ha invaso il marciapiede in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio a sud di Milano, causando il decesso di Cecilia De Astis, 71 anni. Al volante si trovava un ragazzo di 13 anni, accompagnato da altri tre minori tra 11 e 13 anni, tutti appartenenti a famiglie rom di origine bosniaca.

Il gruppo, composto da un tredicenne, un dodicenne, una bambina di 11 anni e un altro coetaneo, è stato identificato dopo 36 ore di indagini da parte della Polizia Locale. Gli agenti li hanno rintracciati presso un accampamento in via Selvanesco, anche grazie al riconoscimento di una maglietta dei Pokémon indossata dai giovani.

Auto rubata condotta da minori: accertamenti in corso

Le immagini delle telecamere del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano hanno registrato i movimenti dei ragazzi nei giorni precedenti. L’incrocio tra le riprese e la targa della roulotte utilizzata per gli acquisti ha permesso agli investigatori di individuare il campo nomadi. L’operazione, svolta all’alba, è stata guidata dal comandante Gianluca Mirabelli.

I minori, non imputabili per legge a causa dell’età, sono stati riaffidati alle madri dopo essere stati ascoltati dalle autorità. La Procura dei Minorenni sta valutando se procedere con l’allontanamento dai nuclei familiari o l’affidamento a una comunità, prendendo in esame la possibile pericolosità sociale. In corso anche accertamenti sui genitori per presunta mancata vigilanza.

Dinamica dell’incidente: le ore antecedenti e la fuga

Dalle ricostruzioni emerge che il gruppo aveva individuato la vettura la sera precedente. L’auto, con targa francese, era di proprietà di turisti di Strasburgo, parcheggiata davanti a un B&B in via Fratelli Fraschini. I minori avrebbero sottratto le valigie per appropriarsi di tablet, computer e altri effetti personali. In seguito, dopo aver trovato una copia delle chiavi, sono tornati per rubare anche l’auto.

Verso mezzogiorno di lunedì, la Citroën DS4 è stata avviata e i giovani si sono lanciati a velocità sostenuta lungo via Saponaro. Perdendo il controllo all’altezza di una curva, l’auto ha superato il cordolo, attraversato una zona erbosa, abbattuto un segnale stradale e ha investito Cecilia De Astis, che si trovava sul marciapiede. I responsabili sono poi fuggiti, abbandonando la vettura poco distante senza prestare soccorso.

