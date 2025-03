Milano-Sanremo 2025: pronostico e favoriti in gara

La Milano-Sanremo, conosciuta anche come la “Classica di Primavera“, è uno degli eventi più attesi nel calendario ciclistico internazionale. L’edizione del 2025 si preannuncia particolarmente avvincente, non solo per il valore storico della competizione, ma anche per la qualità dei partecipanti. Tra i favoriti spicca il nome di Tadej Pogacar, il cui talento ha già lasciato il segno in altre competizioni di rilievo. Tuttavia, l’Italia punta su due assi: Filippo Ganna e Jonathan Milan, pronti a sfidare i grandi del ciclismo mondiale.

Statistiche e Favoriti della Milano-Sanremo 2025

La Milano-Sanremo è una gara unica nel suo genere, caratterizzata da una lunghezza di 289 chilometri che mette alla prova anche i ciclisti più esperti. I punti cruciali della corsa includono il Passo del Turchino, la Cipressa e il mitico Poggio di Sanremo, note per le loro salite impegnative e discese tecniche.

• Tadej Pogacar: Considerato il favorito con una quota di 3 a 1, lo sloveno è alla ricerca della sua prima vittoria nella Milano-Sanremo. Dopo il terzo posto dell’anno scorso, Pogacar è determinato a conquistare il gradino più alto del podio.

• Filippo Ganna: Recentemente secondo alla Tirreno-Adriatico, Ganna è quotato a 7 e rappresenta la speranza italiana di successo, grazie alle sue abilità distintive nelle volate.

• Jonathan Milan: Altro nome da tenere d’occhio, con una quota di 13, noto per la sua capacità di sprint e resistenza nelle gare di lunga distanza.

• Altri contendenti includono Mathieu van der Poel (4 a 1), Mads Pedersen (6 a 1) e Jasper Philipsen (7 a 1).

La competizione sarà trasmessa in diretta su Rai1, con copertura completa su RaiSport HD e Eurosport, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della gara.

In conclusione, la Milano-Sanremo 2025 promette di essere una gara mozzafiato, con un campo di partecipanti che spazia dai veterani ai nuovi talenti emergenti. Le quote dei bookmaker evidenziano la competitività dell’evento, con Pogacar in testa, seguito da rivali agguerriti come Ganna e Milan. L’Italia punta su questi ultimi per spezzare la serie di vittorie straniere e riportare il titolo in patria.

Segui tutti i pronostici di Sport.it per restare sempre aggiornato sugli ultimi sviluppi e analisi dettagliate!