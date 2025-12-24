Milan-Verona: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La partita tra Milan e Hellas Verona, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025/2026, si avvicina e accende l’attenzione degli appassionati. Il match, previsto per domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12.30 sul terreno di San Siro, propone diversi spunti interessanti sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le quote offerte dai principali bookmakers. In particolare, la sfida è arricchita da una curiosità storica che riguarda il tecnico Massimiliano Allegri e i suoi precedenti contro la formazione veronese.

Allegri e Verona: una tradizione casalinga impeccabile

Nel panorama del calcio italiano, raramente si trovano statistiche così nette come quella che lega Massimiliano Allegri alle gare interne contro l’Hellas Verona. L’allenatore livornese, nel corso della sua carriera, ha affrontato otto volte in casa il Verona, centrando sempre la vittoria senza mai pareggiare né perdere. Questa striscia positiva inizia nel lontano 2007 quando, alla guida del Sassuolo in Serie C1, Allegri ottenne il primo successo interno per 2-1 allo Stadio Enzo Ricci. Da allora, il percorso è proseguito tra Serie A e Coppa Italia, passando soprattutto tra le mura amiche della Juventus dove ha collezionato ben sette affermazioni consecutive contro gli scaligeri. Questo bilancio, che comprende anche la vittoria con il Sassuolo, testimonia una costanza di rendimento davvero rara nei confronti tra un tecnico e una specifica avversaria.

Confronto tra squadre e precedenti: numeri e forma attuale

Analizzando nel dettaglio lo storico dei confronti interni tra le squadre allenate da Allegri e l’Hellas Verona, emergono alcuni dati significativi:

8 vittorie su 8 partite casalinghe per Allegri contro il Verona

contro il L’intervallo temporale copre quasi due decenni, dalla Serie C1 alla Serie A

alla La maggior parte dei successi è arrivata con la Juventus , tra il 2015 e il 2023

, tra il 2015 e il 2023 Tra le vittorie più larghe spicca il 6-1 in Coppa Italia del gennaio 2015

del gennaio 2015 Le ultime sfide hanno invece visto risultati più contenuti, ma sempre favorevoli

Questa serie positiva rappresenta un elemento di fiducia per il Milan, che ospita per la prima volta il Verona a San Siro con Allegri in panchina. Una curiosità ulteriore riguarda infatti il fatto che, nella stagione 2013/2014, Allegri non poté guidare il Milan nella sfida contro il Verona a causa del suo esonero avvenuto pochi giorni prima.

Quote principali per Milan-Hellas Verona: il polso dei bookmakers

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un ruolo di netta favorita al Milan in questa sfida, anche alla luce del trend favorevole di Allegri contro il Verona. Sebbene le quote possano subire variazioni in prossimità del match, i mercati principali solitamente offrono:

Vittoria Milan : quota mediamente bassa, riflettendo il favore degli analisti

: quota mediamente bassa, riflettendo il favore degli analisti Pareggio : quota più elevata, a testimonianza della difficoltà per il Verona di strappare punti a San Siro

: quota più elevata, a testimonianza della difficoltà per il di strappare punti a Vittoria Verona: la quota più alta, confermando la storicità negativa degli scaligeri in trasferta contro squadre allenate da Allegri

Questi dati indicano come la percezione degli operatori di settore sia fortemente influenzata dalla tradizione e dalle statistiche, oltre che dalla differenza di organico tra le due formazioni.

Curiosità numeriche e tendenze: la forza dei precedenti

Oltre ai risultati, spiccano alcune curiosità statistiche degne di nota:

Allegri non ha mai subito una sconfitta interna dal Verona in carriera

non ha mai subito una sconfitta interna dal in carriera Il Verona non ha mai segnato più di un gol in trasferta nelle sfide analizzate

non ha mai segnato più di un gol in trasferta nelle sfide analizzate La media dei gol segnati dalle squadre di Allegri contro il Verona in casa supera le 2 reti a partita

contro il in casa supera le 2 reti a partita La tendenza recente vede comunque partite più equilibrate, con vittorie di misura

Questi elementi offrono ulteriori spunti di analisi e arricchiscono il contesto in cui si inserisce la partita di San Siro.

In conclusione, la sfida tra Milan e Hellas Verona presenta una tradizione statistica che vede Allegri protagonista di una serie impeccabile di successi interni. Le quote dei bookmakers riflettono questa tendenza, rendendo il match di San Siro un interessante banco di prova per entrambe le squadre, in attesa di conferme o eventuali sorprese.