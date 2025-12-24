Milan-Verona: statistiche, curiosità e quote aggiornate

La partita tra Milan e Hellas Verona, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025/2026, si avvicina e accende l’attenzione degli appassionati. Il match, previsto per domenica 28 dicembre 2025 alle ore 12.30 sul terreno di San Siro, propone diversi spunti interessanti sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le quote offerte dai principali bookmakers. In particolare, la sfida è arricchita da una curiosità storica che riguarda il tecnico Massimiliano Allegri e i suoi precedenti contro la formazione veronese.
Allegri e Verona: una tradizione casalinga impeccabile
Nel panorama del calcio italiano, raramente si trovano statistiche così nette come quella che lega Massimiliano Allegri alle gare interne contro l’Hellas Verona. L’allenatore livornese, nel corso della sua carriera, ha affrontato otto volte in casa il Verona, centrando sempre la vittoria senza mai pareggiare né perdere. Questa striscia positiva inizia nel lontano 2007 quando, alla guida del Sassuolo in Serie C1, Allegri ottenne il primo successo interno per 2-1 allo Stadio Enzo Ricci. Da allora, il percorso è proseguito tra Serie A e Coppa Italia, passando soprattutto tra le mura amiche della Juventus dove ha collezionato ben sette affermazioni consecutive contro gli scaligeri. Questo bilancio, che comprende anche la vittoria con il Sassuolo, testimonia una costanza di rendimento davvero rara nei confronti tra un tecnico e una specifica avversaria.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Confronto tra squadre e precedenti: numeri e forma attuale
Analizzando nel dettaglio lo storico dei confronti interni tra le squadre allenate da Allegri e l’Hellas Verona, emergono alcuni dati significativi:
- 8 vittorie su 8 partite casalinghe per Allegri contro il Verona
- L’intervallo temporale copre quasi due decenni, dalla Serie C1 alla Serie A
- La maggior parte dei successi è arrivata con la Juventus, tra il 2015 e il 2023
- Tra le vittorie più larghe spicca il 6-1 in Coppa Italia del gennaio 2015
- Le ultime sfide hanno invece visto risultati più contenuti, ma sempre favorevoli
Questa serie positiva rappresenta un elemento di fiducia per il Milan, che ospita per la prima volta il Verona a San Siro con Allegri in panchina. Una curiosità ulteriore riguarda infatti il fatto che, nella stagione 2013/2014, Allegri non poté guidare il Milan nella sfida contro il Verona a causa del suo esonero avvenuto pochi giorni prima.
Quote principali per Milan-Hellas Verona: il polso dei bookmakers
Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un ruolo di netta favorita al Milan in questa sfida, anche alla luce del trend favorevole di Allegri contro il Verona. Sebbene le quote possano subire variazioni in prossimità del match, i mercati principali solitamente offrono:
- Vittoria Milan: quota mediamente bassa, riflettendo il favore degli analisti
- Pareggio: quota più elevata, a testimonianza della difficoltà per il Verona di strappare punti a San Siro
- Vittoria Verona: la quota più alta, confermando la storicità negativa degli scaligeri in trasferta contro squadre allenate da Allegri
Questi dati indicano come la percezione degli operatori di settore sia fortemente influenzata dalla tradizione e dalle statistiche, oltre che dalla differenza di organico tra le due formazioni.
Curiosità numeriche e tendenze: la forza dei precedenti
Oltre ai risultati, spiccano alcune curiosità statistiche degne di nota:
- Allegri non ha mai subito una sconfitta interna dal Verona in carriera
- Il Verona non ha mai segnato più di un gol in trasferta nelle sfide analizzate
- La media dei gol segnati dalle squadre di Allegri contro il Verona in casa supera le 2 reti a partita
- La tendenza recente vede comunque partite più equilibrate, con vittorie di misura
Questi elementi offrono ulteriori spunti di analisi e arricchiscono il contesto in cui si inserisce la partita di San Siro.
In conclusione, la sfida tra Milan e Hellas Verona presenta una tradizione statistica che vede Allegri protagonista di una serie impeccabile di successi interni. Le quote dei bookmakers riflettono questa tendenza, rendendo il match di San Siro un interessante banco di prova per entrambe le squadre, in attesa di conferme o eventuali sorprese.