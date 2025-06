Home | Milan, dopo Theo un altro big in uscita a sorpresa: andrà in Premier

Milan, arrivano novità ulteriori per il mercato. Notizie che dividono il popolo rossonero fra chi vuole un completo rinnovamento e chi invece, pur deluso dall’ultima stagione, vorrebbe che la società trattenesse i top player. Se non tutti, almeno qualcuno. E quel qualcuno, nei piani di Allegri, dovrebbe essere Leao.

🚨 @FabrizioRomano: "Anche #Maignan può lasciare il #Milan"



Il #Chelsea ha avviato i primi contatti per il portiere francese 🇫🇷



In scadenza nel 2026, il possibile rinnovo è ancora in stallo ed è da tempo nei desideri del Chelsea per la porta 🧤🔵#Calciomercato https://t.co/qNq8Smscda — Andrea 🆘 Consigli Fantacalcio (@ProfidiAndrea) June 3, 2025

Sul fronte Theo Hernandez, il giocatore è in uscita ma ha detto no, almeno per ora, all’offerta dal Al Hilal, perché vorrebbe continuare in Europa. Ma per ora nessuno offre le cifre che vorrebbe il Milan. Ed è di poco fa la notizia che una delegazione della squadra araba sarebbe sbarcata oggi a Milano con due obiettivi: convincere Theo e, sull’altro fronte cittadino, ottenere la firma di Simone Inzaghi.

Intanto arrivano le sirene della Premier per un altro giocatore rossonero. Dopo Reijnders, che quasi sicuramente finirà al Manchester City (oltre alle offerte c’è anche la volontà del giocatore), anche Mike Maignan è finito nel mirino di un top club inglese. (continua dopo la foto)

Sì, perché a Stamford Bridge la pazienza è finita e il Chelsea vuole ripartire in grande. Tra prestiti, bocciature e acquisti non riusciti, ora il club vuole ripartire da un punto fermo. Ed è iniziata una nuova missione: pescare in Italia un portiere che dia finalmente certezze. E che, soprattutto, sia disponibile a partire subito.

Secondo la BBC, il Chelsea sarebbe interessato a Mike Maignan, numero uno del Milan e della nazionale francese. Un obiettivo ambizioso, ma possibile: il portiere, si legge, sarebbe interessato al trasferimento a Londra. Voglia di nuovi stimoli, certo, ma anche le incertezze che circondano il futuro del Milan e l’assenza di un palcoscenico internazionale per l’anno prossimo.

I Blues, che dal 2018 ad oggi hanno fallito con Kepa Arrizabalaga, Edouard Mendy, Robert Sanchez, Djordje Petrovic e Filip Jorgensen, sono a caccia di una vera garanzia tra i pali. E l’estremo difensore rossonero, per solidità ed esperienza internazionale, rappresenterebbe il profilo ideale.

L’interesse inglese coincide con un momento delicato in casa Milan. Il club è in cerca di una nuova identità tecnica e ha affidato la ricostruzione a Tare e ad Allegri. Un nuovo progetto che però non ha ancora preso una direzione precisa. E la mancata qualificazione alle Coppe Europee pesa nelle valutazioni dei giocatori. (continua dopo la foto)

In questo clima, trattenere i leader – e Maignan è certamente uno di questi – diventa più complicato. Il portiere francese non ha ancora trovato un’intesa sul rinnovo contrattuale, e potrebbe considerare la cessione come un’occasione per rilanciarsi altrove, magari in Premier League, dove gli stipendi sono decisamente più attraenti.

Se Maignan dovesse davvero partire, il Milan si troverebbe costretto a cercare un nuovo portiere sul mercato. E dovrebbe essere un giocatore di livello, in grado di garantire sicurezza al reparto arretrato. Si parla di alcuni prospetti italiani, ma per ora nomi non ne sono trapelati. L’unica certezza è che la qualità costa cara, e la dirigenza dovrà essere pronta a investire.

