Home | Milan, Allegri e Tare preparano la rivoluzione: Reijnders verso il City, idea Rabiot per il centrocampo

Il nuovo Milan targato Max Allegri inizia a prendere forma. Dopo l’insediamento dell’ex tecnico della Juventus e la nomina di Igli Tare come direttore sportivo, ora l’attenzione si sposta sul mercato, dove sono attese grandi manovre in entrata e in uscita.

Reijnders in uscita: il City prepara l’assalto

Il primo nodo da sciogliere riguarda Tijjani Reijnders, tra i giocatori più corteggiati della rosa rossonera. Su di lui è forte il pressing del Manchester City, che sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 70 milioni di euro già nella finestra di mercato aggiuntiva prevista dal 1° al 10 giugno.

L’olandese, stregato da Pep Guardiola, spinge per il trasferimento in Premier League, anche attratto dalla possibilità di raddoppiare l’ingaggio. A Casa Milan si aspettano un’accelerazione in tempi brevi, con il club inglese intenzionato a chiudere prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva.

Rabiot l’idea per sostituirlo

Con Reijnders in uscita, Allegri ha le idee chiare su come reinventare il centrocampo. Il tecnico toscano, che pensa a un modulo 4-3-3, avrebbe indicato il nome di Adrien Rabiot come profilo ideale: una mezzala fisica, capace di garantire equilibrio e inserimenti offensivi, caratteristiche già apprezzate da Allegri ai tempi della Juventus.

Il centrocampista francese è attualmente in forza al Marsiglia, ma il suo contratto prevede una clausola di uscita da 10 milioni di euro, cifra che rende l’operazione potenzialmente vantaggiosa. Il vero ostacolo è rappresentato dall’ingaggio: Rabiot percepisce 3,5 milioni netti, che con i bonus sfiorano quota 5 milioni a stagione. Certo, con il Marsiglia di De Zerbi giocherebbe la Champions mentre in rossonero dovrebbe accontentarsi di campionato e Coppa Italia: tornerà alla corte del suo mentore per eccezione, Max Allegri?

LILLE – Adrien Rabiot of Olympique de Marseille during the French Ligue 1 match between Lille OSC and Olympique Lyonnais at the Pierre-Mauroy Stadium on May 4, 2025 in Lille, France. ANP | Hollandse Hoogte | Gerrit van Keulen (Photo by ANP via Getty Images)

Una pista già valutata

Non è la prima volta che il Milan pensa a Rabiot: già nella scorsa estate, al termine della sua esperienza in bianconero, il suo nome era circolato a Milanello, senza però mai sfociare in una trattativa concreta. Ora, con Allegri nuovamente al comando, l’ipotesi torna prepotentemente d’attualità.

Con i fondi ricavati dalla cessione di Reijnders, il club rossonero potrebbe dare il via a un mercato ambizioso e mirato, modellato secondo le richieste di Allegri e con Tare pronto a tessere la tela sul fronte acquisti.

Leggi anche: