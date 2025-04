Milan, ultimatum a Mike Maignan: e intanto Walker salterà la gara più importante

Milan, che Mike Maignan sia un portiere di talento si sa. Ma dopo una prima annata straordinaria, complici anche gli infortuni, il suo rendimento è calato vistosamente. Su questa stagione, per esempio, pesa molto il grave errore nel match di andata contro il Feyenoord in Champions League. E ora i molti si chiedono chi sia il vero Maignan: quello insuperabile o un portiere del tutto normale?

Eppure, come lui stesso ha detto, la vita di un portiere è fatta di alti e bassi. “Magic Mike non se n’è mai andato“, ha rassicurato i tifosi dopo la bella prestazione contro la Fiorentina, con parate decisive che hanno fatto respirare l’intero comparto difensivo del Milan. Ma adesso, la ritrovata tranquillità si è infranta sulle problematiche del rinnovo del contratto.

Il Milan propone 4,5 milioni a stagione, un passo in avanti rispetto ai 3,5 milioni attuali. Ma all’estremo difensore francese non basta. Mike, nei mesi passati, aveva chiesto un ingaggio alla pari di quello di Rafael Leao, ottenendo risposta negativa. Ora sta a lui accettare o no la proposta rossonera, che lo legherebbe al club fino al 2028 o 2029, oppure cercare altrove una nuova opportunità. E quello del Milan stavolta somiglia a un ultimatum.

Il Milan lo aveva acquistato per 13 milioni dal Lille, per cui un’eventuale cessione potrebbe generare una plusvalenza importante. Ma la società non può permettersi di fare mosse sbagliate. Bisognerebbe comunque trovare un sostituto, e bisogna vedere se ci sono squadre disposte a investire molto sul portiere rossonero. Che ha una buona valutazione, ma sicuramente non la stessa di due anni fa.

E mentre il portiere francese è alle prese con la sua decisione, per il Milan scoppia un’altra grana. Stavolta derivante da un serio infortunio, ma con ripercussioni che potrebbero influenzare anche il futuro. Kyle Walker, infatti, si è rotto un gomito ed è stato operato. Minimo un mese di stop, una brutta tegola per Conceicao che non lo avrà per il derby di ritorno con l’Inter in Coppa Italia. Una gara che rappresenta l’ultima spiaggia per i rossoneri per trovare una scorciatoia verso l’Europa.

Ora la permanenza a Milano dell’inglese è in forte dubbio. L’intervento chirurgico è andato bene, ma il Milan dovrà fare bene i suoi conti, specialmente se la squadra non dovesse qualificarsi per le Coppe Europee. Il riscatto è fissato a 5 milioni da versare al City. L’età che avanza – 35 anni a maggio – non aiuta. Inoltre, il terzino ha fatto capire di aver già preso in considerazione la possibilità di tornare a Manchester a fine campionato.

L’ambiente rossonero continua quindi a essere attraversato da dubbi e incertezze. Le difficoltà in campo, il cambio di allenatore, la classifica deficitaria e l’eliminazione dalla Champions hanno creato un clima di sfiducia intorno alla società. E se da una parte il club deve decidere cosa fare con rinnovi e riscatti, dall’altra non può ignorare la realtà economica e sportiva che si trova a fronteggiare. Anche da questo dipenderanno i destini di Walker e Maignan. E non solo i loro.

Leggi anche: