Milan-Pisa prova decisiva per Gimenez: il messicano titolare in attacco con Leao

Santiago Gimenez partirà titolare nel match contro il Pisa, una gara che può rappresentare un vero bivio nella sua stagione. Il Milan si è affidato spesso al centravanti messicano in questo avvio, anche a causa degli infortuni di Leao e Pulisic, ma ora servono i gol. Dopo un buon impatto per intensità e atteggiamento, Gimenez deve ritrovare quella concretezza sotto porta che finora è mancata.

Dalla Roma al Milan: la rinascita rossonera

In estate, Gimenez era a un passo dalla Roma, ma la trattativa non si è concretizzata e l’ex Feyenoord è rimasto al Milan. Sotto la guida di Max Allegri, ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, diventando una pedina utile nel gioco di squadra. Gli infortuni di Leao, Pulisic e Nkunku ne hanno accresciuto il peso offensivo, rendendolo quasi imprescindibile nel reparto avanzato.

Tanto lavoro sporco e sacrificio

Nelle sette partite stagionali (cinque da titolare), Gimenez ha mostrato spirito di sacrificio, lavorando con generosità per i compagni. Spesso isolato tra i centrali avversari, ha permesso al Milan di sviluppare gioco con Pulisic, Saelemaekers e Modric, attirando su di sé la pressione difensiva.

Un contributo tattico apprezzato dallo stesso Allegri, che lo ha elogiato più volte per la disponibilità e la mentalità.

Il rigore contro la Fiorentina

Anche senza segnare, Gimenez è riuscito a essere decisivo. Nella sfida con la Fiorentina, è stato lui a procurarsi il rigore trasformato da Leao nel finale, regalando al Milan una vittoria pesante e il primo posto in solitaria in Serie A. Un episodio discusso, ma che ha confermato l’impatto del “Bebote” nel momento clou della gara.

Pisa, occasione per sbloccarsi

Ora, però, per Gimenez è tempo di tornare al gol. Fin qui ha segnato solo in Coppa Italia contro il Lecce, e la rete in campionato manca addirittura dal 9 maggio, quando mise a segno una doppietta contro il Bologna a San Siro.

Curiosamente, anche allora si giocava di venerdì: un segno del destino? Contro il Pisa, l’attaccante messicano avrà l’occasione giusta per dimostrare di poter essere non solo utile, ma anche decisivo per il Milan.

