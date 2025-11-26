Home | Milan, Allegri è lanciatissimo ma ci sono due titolari in forse per la Lazio

Il Milan osserva con attenzione le condizioni di due titolari frenati da piccoli problemi fisici durante l’allenamento odierno. Saelemakers ha avvertito un fastidio alla schiena, mentre Pulisic ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Nonostante i segnali d’allarme, i due hanno completato buona parte della seduta e lo staff tecnico resta fiducioso in vista della gara con la Lazio, in programma sabato 29 novembre alle 20.45.

🛡️🔴⚫ Tra Pavlovic e Bartesaghi, il Milan ha trovato (e ritrovato) due perni della difesa: i due si completano alla perfezione sulla sinistra 👀⚽ #Milan #SerieA #Pavlovic #Bartesaghi #Allegri



Leggi di più nei commenti📰✍️ pic.twitter.com/nfSDdvOlXA — La Milano Rossonera 7️⃣🏆🔴⚫ #lmr 👹 #SempreMilan (@la_rossonera) November 26, 2025

Dicembre si presenta come un crocevia importante per i rossoneri: tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, il Milan si gioca una porzione significativa della stagione. Un percorso che Massimiliano Allegri affronta forte di un ruolino impeccabile contro le big.

Il Milan arriva allo scontro diretto con un curriculum di alto livello: vittorie contro Roma, Napoli, Inter e Bologna, pareggio a Torino con la Juve e un solo gol subito in cinque partite, peraltro su rigore. Una solidità resa evidente anche dalla parata di Maignan sul penalty di Calhanoglu, episodio che ha consentito ai rossoneri di portare a casa un derby in cui hanno sofferto molto.

Ora tocca alla Lazio, l’ultima big rimasta sulla strada rossonera. Una squadra che, vista la capacità di punire nelle ripartenze, potrebbe esaltare le qualità di compattezza e di velocità della formazione di Allegri. È una partita che pesa anche più del solito, perché una seconda sfida contro i biancocelesti attende il Milan appena cinque giorni dopo nei quarti di Coppa Italia, uno degli obiettivi principali della stagione in assenza di impegni europei.

Dopo la doppia sfida alla Lazio, il mese offrirà un altro appuntamento che non concede margine d’errore: la Supercoppa italiana del 18 dicembre a Riad, dove il Milan affronterà il Napoli in semifinale. In mezzo, due partite di campionato utili per tentare un allungo in classifica: Torino in trasferta e Sassuolo a San Siro.

Dicembre diventa così il mese che dirà quasi tutto sulle ambizioni del Diavolo, che finora ha perso una sola partita di campionato, al debutto contro la Cremonese, condividendo questo dato con il Como. L’emergenza infortuni sembra progressivamente alle spalle e il Milan si presenta alle sue sfide più importanti con una rosa più equilibrata e un’identità sempre più riconoscibile.

Leggi anche: