La Juventus punta un nuovo nome per Gennaio, ma la concorrenza è forte

La Juventus guarda già al mercato di gennaio e nella lista dei profili seguiti è spuntato un nome nuovo: Alex Toth, centrocampista del Ferencvaros, classe 2005, già stabilmente coinvolto nella nazionale ungherese. Un talento in crescita che ha attirato attenzioni importanti in Europa.

Nelle ultime ore, secondo fonti provenienti dalla Germania, oltre ai bianconeri si sarebbero mossi anche Bayer Leverkusen, Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Per portarlo a Torino, la Juve dovrà muoversi con rapidità e decisione, perché la concorrenza è di alto livello.

Toth ha completato il percorso nella seconda squadra del Ferencvaros e da due stagioni si è preso il centrocampo della prima squadra. In questo avvio di stagione ha già collezionato 19 presenze, con 2 gol e 5 assist, mostrando una notevole capacità di adattarsi a più ruoli nella mediana, un dettaglio che alla Juventus interessa molto per completare un reparto che va rinforzato.

Oltre alla sua versatilità, pesa anche la valutazione attuale: il club ungherese chiede 15 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio, una cifra che potrebbe salire in estate. Per i bianconeri è dunque il momento decisivo.

Il ct dell’Ungheria Marco Rossi lo ha convocato per la prima volta a marzo, nel play-out contro la Turchia. Da lì, Toth non è più uscito dal giro della nazionale: dopo alcuni spezzoni, si è guadagnato la titolarità, giocando dall’inizio anche nell’ultima gara, la sconfitta con l’Irlanda del Nord che è costata l’accesso ai play-off mondiali.

La Juventus osserva e valuta. Toth è giovane, completo e ha già mostrato personalità a livelli alti. Per prenderlo serviranno tempismo e determinazione, perché sul suo futuro stanno già piombando in tanti.

