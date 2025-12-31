x

Milan a Cagliari con l’attacco in emergenza: Allegri in difficoltà

Il Milan si presenta alla trasferta di Cagliari con più punti interrogativi che certezze. Massimiliano Allegri prepara la partita con un reparto offensivo ridotto all’osso, tra giocatori acciaccati, condizioni da valutare e una corsa contro il tempo sul fronte burocratico. Una situazione tutt’altro che ideale in un momento delicato della stagione, quando perdere terreno non è consentito.

Il caso più urgente riguarda Fullkrug, arrivato per tamponare l’emergenza offensiva. Il Milan ha ottenuto una deroga per tesserarlo già dal 2 gennaio, ma tutto dipende dal transfer proveniente dall’Inghilterra. Il documento deve arrivare entro le 16 di venerdì: sulla carta c’è margine, ma con le festività di mezzo l’ansia cresce. (continua dopo la foto)

Il tedesco si allena da giorni con i nuovi compagni ed è pronto, ma la sua disponibilità resta appesa a una pratica che non ammette ritardi. Allegri incrocia le dita: averlo almeno tra i convocati farebbe una differenza enorme.

Alle incognite di mercato si sommano quelle fisiche. Pulisic e Nkunku, titolari nell’ultima uscita contro il Verona, non sono al top. Lo statunitense continua a convivere con un leggero fastidio legato a un precedente infortunio con la nazionale e si è sottoposto a terapie. Il francese, invece, deve fare i conti con un dolore alla caviglia. Entrambi dovrebbero essere della partita, ma la decisione definitiva arriverà solo a ridosso della trasferta, per evitare rischi inutili.

Discorso simile per Leao: si è allenato in gruppo ed è recuperato, ma il suo impiego è destinato alla panchina. Potrà entrare solo in caso di necessità, a gara in corso. Alternative reali in avanti non ce ne sono, se non l’adattamento di Loftus più vicino alla punta. (continua dopo la foto)

Il quadro è chiaro: il Milan arriva a Cagliari con un attacco corto e soluzioni limitate. Anche dietro non abbondano le opzioni, con Gabbia al massimo pronto per la panchina. Allegri avrebbe bisogno della rosa al completo per affrontare un passaggio così delicato, invece è costretto a gestire un’emergenza vera.

La certezza è una sola: il Milan non può permettersi passi falsi. In attesa che il mercato offra rinforzi utili per allungare la coperta, il tecnico toscano dovrà affidarsi a chi stringerà i denti. E sperare che, almeno sul fronte Fullkrug, la burocrazia non giochi un brutto scherzo.

