Michele Misseri torna a parlare in televisione. Ieri sera, infatti, è stato ospite nel programma “Far West” di Salvo Sottile su Rai 3. Lo zio di Sarah Scazzi si è lasciato andare a nuove e scioccanti rivelazioni sulla moglie Cosima e sulla figlia Sabrina. (Continua…)

Il Delitto di Avetrana

Michele Misseri è legato al Delitto di Avetrana, avvenuto il 26 agosto 2010 ai danni della quindicenne Sarah Scazzi. La vicenda ebbe un grande rilievo mediatico, culminato con l’annuncio del ritrovamento del cadavere della vittima in diretta a “Chi l’ha visto?”, dove era ospite in collegamento la madre della vittima, Concetta Serrano Spagnolo. Il 21 febbraio 2017 la Corte suprema di cassazione ha definitivamente riconosciuto colpevoli e condannato all’ergastolo per concorso in omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Sabrina Misseri e Cosima Serrano, rispettivamente cugina e zia della vittima. Michele Misseri, zio di Sarah, è stato invece condannato alla pena di 8 anni di reclusione per soppressione di cadavere e inquinamento delle prove. (Continua…)

Michele Misseri ospite di “Far West”

Ieri sera, Michele Misseri è stato per la prima volta ospite in uno studio televisivo nel programma “Far West” di Salvo Sottile. in questa occasione, l’uomo ha ovviamente ribadito di aver ucciso Sarah Scazzi, dicendo: “Sto raccontando la verità, sono stato io, ci sono due innocenti in carcere. Con il peso che ho addosso non ce la faccio ad andare avanti“. Misseri si è poi lasciato andare ad alcune rivelazione su Cosima e Sabrina. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)