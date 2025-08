Home | Mette una crema in faccia e resta sfigurata: choc tremendo per la modella (VIDEO)

La famosa star americana si è mostrata su TikTok con il viso ustionato dopo un uso improprio di una crema. In un video diventato virale, l’attrice ha raccontato con sarcasmo quanto accaduto, collegando il tutto a una condizione medica misteriosa che l’affligge da mesi. Ma dietro il sorriso forzato si nascondono dolore fisico, depressione e spese mediche insostenibili. Ecco cosa ha raccontato.

Il video su TikTok e l’incidente con la crema Nair

«Ho una buona notizia: non dovrete più spendere soldi per laser e ceretta». Con questa frase sarcastica, Brandi Glanville, 52 anni, ex star di The Real Housewives of Beverly Hills, ha iniziato il suo video su TikTok, mostrando in primo piano il viso arrossato e segnato da ustioni chimiche. L’attrice ha raccontato di aver usato Nair, una crema depilatoria largamente diffusa negli Stati Uniti, lasciandola sul viso per sette minuti. Un errore che le è costato caro.

«Non fate come me», ha detto ai follower, «fate una prova prima di usarla. Ho esagerato pensando che mi avrebbe aiutata, ma mi sono solo bruciata la faccia». Nonostante il tono leggero, le immagini parlano chiaro: il viso è gonfio e arrossato, con segni evidenti di irritazione.

Un gesto disperato per combattere un parassita misterioso

Il gesto di Brandi non è stato casuale. Da dicembre 2024, racconta, combatte contro quello che definisce “un parassita”, al quale ha anche dato un nome: Caroline. «Esfoliare la pelle dà molto fastidio a Caroline», ha detto con amara ironia. Da mesi si sottopone a trattamenti medici nella speranza di trovare una cura, ma finora senza risultati.

La condizione ha avuto un impatto devastante sulla sua salute mentale e fisica. A aprile 2025 è stata ricoverata in ospedale dopo essere rimasta con «testa e collo paralizzati» per ore. «Non riuscivo ad alzarmi dal letto», ha raccontato in un altro video. La frustrazione è evidente: «Questa situazione mi ha fatto sprofondare nella depressione. È tremendo a livello psicologico».

