Meteo, weekend rovinato dal maltempo: ecco dove

Da alcuni giorni, l'Italia sta vivendo un contesto climatico insolito per il periodo invernale. Il mese di gennaio si è concluso con una parentesi di cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. La ragione è da ricercare nella presenza delle correnti atlantiche, che per loro natura non sono particolarmente fredde. Tuttavia, le belle giornate hanno le ore contate: una nuova fase di maltempo si aprirà sul nostro Paese a partire da questo weekend.

Meteo, torna il maltempo nel primo weekend di febbraio: ecco dove

Stando alle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, una nuova fase di maltempo si abbatterà al Nord Italia. Le prime piogge sono già arrivate a Nordovest, ma nelle prossime ore il maltempo raggiungerà praticamente tutte le regioni settentrionali con pioggia e neve, ma solo sulle Alpi oltre gli 800-1200 metri. Grazie alle correnti atlantiche, le temperature rimarranno comunque leggermente al di sopra della norma. Ma attenzione: il maltempo che prima colpirà il Nord, poi si sposterà anche verso Sud.

Meteo, le previsioni per sabato 1° febbraio 2025

Nella giornata di domani, sabato 1° febbraio 2025, il maltempo si abbatterà su tutte le regioni settentrionali con pioggia e neve ad alta quota, si legge su meteogiuliacci.it. Al Centro, ci qualche pioggia sull’alta Toscana, nubi sparse altrove con ampi spazi soleggiati. L’instabilità coinvolgerà anche parte del Sud con piogge, temporali e locali grandinate su Sicilia occidentale e Sardegna. Temperature in lieve calo al Nord, stazionarie al Centro e al Sud. Poi domenica, il ribaltone.

