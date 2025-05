Meteo, il vortice Ines si abbatte sull’Italia: allerta e scuole chiuse, ecco dove

Un’intensa perturbazione atmosferica, denominata “vortice Ines“, ha recentemente colpito l’Italia, causando condizioni meteorologiche estreme che hanno portato alla dichiarazione di un’allerta rossa da parte della Protezione Civile in diverse aree del paese.

Meteo, il vortice Ines si abbatte sull’Italia

Il vortice Ines arriva in Italia. Le forti piogge, accompagnate da violente raffiche di vento e il rischio elevato di esondazioni e frane, hanno spinto le autorità locali a prendere misure precauzionali per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra queste, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in numerosi comuni, la sospensione delle attività didattiche nelle università e la limitazione della circolazione stradale e ferroviaria. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)