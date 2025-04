Meteo, la primavera può attendere: torna il freddo in Italia, ecco quando. La bella stagione sembrava essersi finalmente affacciata sull’Italia, con temperature miti e sole, ma ora una nuova ondata di freddo è pronta a cambiare tutto. Secondo le previsioni, una massa d’aria fredda proveniente dal nord-est dell’Europa è in arrivo verso la nostra Penisola e porterà con sé un brusco calo delle temperature. Questo cambiamento meteo non solo interromperà la fase primaverile appena iniziata, ma avrà anche un impatto significativo sulle condizioni climatiche in tutto il Paese. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Meteo, l’anticiclone porta sole e bel tempo ma non durerà

Il fine settimana che ci attende, a detta degli esperti, sarà caratterizzato da un contrasto tra bel tempo e improvvisi cambiamenti meteo. Vediamo nel dettaglio cosa possiamo aspettarci. Fino a domani, sabato 5 aprile, il clima in Italia sarà caratterizzato da un'alta pressione che garantirà una fase di stabilità e bel tempo su gran parte del territorio. Secondo le previsioni meteo, anche oggi venerdì 4 aprile, l'Italia godrà di un clima sereno e soleggiato, con valori termici che toccheranno anche i 20°C, tipici della primavera. Le regioni del Centro-Nord e la Sardegna saranno particolarmente favoriti, dove le temperature in aumento porteranno un'atmosfera primaverile. Tuttavia, il Meridione sarà meno protetto da questo anticiclone. In particolare a partire da poggi il Sud vedrà l'arrivo di correnti cicloniche che porteranno instabilità e qualche pioggia, specialmente in Puglia e Calabria. Nonostante questo, il clima rimarrà comunque mite e le temperature rimarranno stabili su valori primaverili.

Un fine settimana di bel tempo prima del brusco cambiamento

Durante il corso della giornata di oggi il bel tempo continuerà a prevalere anche sulle regioni del Centro-Nord e sulle isole di Campania, Sicilia e Sardegna, mentre al Sud si assisterà ad un aumento delle nuvole, con possibilità di piogge isolate in Puglia e Calabria. Le temperature rimarranno stabili e di natura primaverile, con valori che non dovrebbero subire grosse oscillazioni.

Sabato 5 aprile, l’alta pressione sarà ancora presente su gran parte del Paese, portando una giornata soleggiata e con temperature in crescita. Sardegna e Centro-Nord vedranno valori termici superiori alla media stagionale, mentre nelle regioni meridionali non si escludono alcune nubi e piogge isolate, con il rischio di temporali in Puglia, Calabria e nella parte orientale della Sicilia.

