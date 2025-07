Home | Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta in 5 regioni. Quando cambia tutto

Meteo, temporali e grandine in arrivo: allerta in 5 regioni. Quando cambia tutto. Le giornate d’estate si accendono sotto cieli completamente diversi a seconda della latitudine. Mentre al Sud si boccheggia sotto un sole implacabile, con termometri che sfiorano i 40°C, al Nord il paesaggio cambia improvvisamente: nuvole minacciose, temporali improvvisi, allerta della Protezione Civile. L’Italia sembra divisa da una faglia invisibile, che separa afa e stabilità da instabilità e rischio idrogeologico. Ma cosa sta succedendo davvero nei cieli sopra il nostro Paese?

Caldo record al Sud: temperature oltre i 40 gradi

Il Centro-Sud è stretto nella morsa di un’ondata di calore che non dà tregua. In Toscana si registrano picchi di 39°C, ma è al Sud che il termometro supera la soglia psicologica dei 40 gradi, portando con sé le tipiche criticità da caldo estremo: rischio per anziani, disagi nei trasporti e consumi energetici alle stelle. L’anticiclone nordafricano domina la scena, spingendo venti meridionali e mantenendo un cielo perfettamente sereno ma opprimente. La situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore, secondo le previsioni di 3Bmeteo, che parlano di un clima “rovente” e di massime “localmente superiori ai 40 gradi in diverse località”.

Temporali e allerta meteo al Nord

Nel frattempo, il Nord Italia vive una fase completamente diversa, segnata da forti temporali e nubifragi. Una massa d’aria atlantica, più fresca e instabile, sta attraversando la penisola da Ovest verso Est. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando criticità idrogeologiche e idrauliche. Le zone più a rischio oggi, lunedì 21 luglio, sono la Lombardia (allerta arancione) e tutto il Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, parte di Piemonte e Liguria (allerta gialla).

Le precipitazioni, già intense sul Piemonte e sulla Lombardia, si estenderanno verso Est, con possibili grandinate, forti raffiche di vento e attività elettrica frequente. Anche martedì, benché con un temporaneo miglioramento, si attendono rovesci pomeridiani sulle Alpi orientali, mentre mercoledì il maltempo tornerà a farsi sentire con forza su Alpi, Prealpi e zone di pianura.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva