Meteo, temperatura fino a 42 gradi in queste città: ecco quali

Non è solo la sensazione: il caldo che sta avvolgendo l’Italia in questi giorni è reale, anomalo e pericoloso. L’aria è ferma, l’afa opprimente, e il respiro sembra farsi più corto. Ma il peggio deve ancora arrivare. Una nuova ondata di calore, definita dagli esperti una delle più intense degli ultimi anni, si sta abbattendo sulla Penisola. E sarà solo l’inizio.

Bollino arancione in 12 città: le date da segnare

Martedì 24 giugno 2025, il Ministero della Salute segnala il bollino arancione in 7 città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Perugia e Torino. Ma è il giorno dopo che le cose peggiorano: mercoledì 25 giugno, le città con allerta arancione saliranno a 12, con l’aggiunta di Frosinone, Milano, Rieti, Roma e Verona. Si tratta di un livello di allerta di secondo grado, che indica rischi concreti per la salute, in particolare per bambini, anziani e persone fragili.

L’arrivo di Pluto, l’anticiclone africano che infiamma l’Italia

A dominare il cielo sarà lui, Pluto, un anticiclone africano che – come spiega Antonio Sanò di iLMeteo.it – si comporta come un “guardiano infernale” pronto a infliggere giorni di calura estrema. Le sue conseguenze? Temperature fuori controllo e una cappa di afa insopportabile. “Come nel quarto girone degli avari – afferma Sanò – siamo condannati a subire un caldo implacabile, simbolo di un clima sempre più estremo e ingestibile”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva