Meteo, settembre parte col botto! Temporali violenti e grandinate

Il mese di settembre si apre con una nuova perturbazione che riporta temporali e piogge abbondanti su molte regioni italiane. Dopo una breve pausa, le condizioni meteorologiche tornano a peggiorare, segnando l’inizio di una settimana caratterizzata da instabilità. Secondo gli esperti, i fenomeni previsti saranno in linea con la tipica variabilità di questo periodo, aggravati dall’energia accumulata durante l’estate.

Perturbazione in arrivo: allerta su gran parte del Centro-Nord

Nel pomeriggio di lunedì sono attesi temporali intensi su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, con possibili allagamenti e criticità locali. Particolare attenzione nelle zone interne tra Genova e Savona, dove le precipitazioni potranno persistere per diverse ore, incrementando i rischi di natura idrologica e idrogeologica. La perturbazione si sposterà successivamente verso la Lombardia orientale, il Triveneto e la Toscana tra la sera e la notte. Si segnalano inoltre possibili colpi di vento e grandinate di media intensità, soprattutto sulle pianure del Veneto.

Meteo martedì 2 settembre

La giornata di martedì vedrà gli ultimi effetti della perturbazione, con precipitazioni che interesseranno ancora il Nord-Est, i rilievi toscani, il Lazio e la Campania. Le altre regioni vivranno condizioni più stabili, fatta eccezione per possibili rovesci isolati su Sicilia e Calabria tirrenica. Le temperature saranno in calo, specialmente al Nord, e sono previsti venti di Libeccio e Maestrale tra Mar Ligure e Sardegna, con conseguenti mareggiate sulle coste esposte.

