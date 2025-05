Meteo, quando arriva il caldo vero: tutte le date

Dopo settimane instabili tra rovesci e temporali, l’estate 2025 comincerà a farsi sentire davvero. A dirlo è il colonnello Mario Giuliacci, che nelle sue nuove previsioni annuncia il ritorno del bel tempo e del caldo, anche se non ancora con valori estremi. Ma quando arriverà davvero il caldo stabile in Italia? E quali saranno le temperature nelle prossime settimane? Ecco cosa ci aspetta tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, secondo l’esperto.

Ancora temporali, ma il caldo è dietro l’angolo

Secondo il colonnello Mario Giuliacci, l’Italia dovrà ancora fare i conti con 7-8 giorni di maltempo, tra rovesci e temporali. In particolare, tra giovedì 22 e mercoledì 29 maggio, due cicloni atlantici porteranno piogge diffuse, prima al Centro-Nord, poi al Sud. La fase instabile non sarà però particolarmente fredda: “Anche se le temperature saranno inferiori alla media rimarranno comunque comprese tra 23 e 25 gradi nei valori massimi”, spiega Giuliacci sul suo sito ufficiale. Il primo ciclone, in arrivo dalla Francia, interesserà soprattutto il Nord e le regioni centrali, mentre il secondo, atteso tra il 27 e il 29 maggio, colpirà il Sud. Un maggio quindi ancora movimentato, ma preludio a un cambiamento significativo nel quadro meteorologico nazionale.

Dal 30 maggio bel tempo e primi segnali d’estate

La seconda fase del cambiamento arriverà tra il 30 maggio e il 3 giugno, con l’ingresso dell’anticiclone africano, centrato questa volta sul Marocco, che invierà sull’Italia aria subtropicale atlantica. Il risultato? Una progressiva stabilizzazione del tempo con l’arrivo di giornate soleggiate su gran parte del Paese. Giuliacci precisa: “In questo periodo le temperature saliranno ovunque tra i 25 e i 30 gradi, ma non si tratterà ancora di un’ondata di caldo estrema”. La presenza dell’anticiclone garantirà bel tempo e un clima gradevole, segnando l’inizio effettivo della stagione estiva, seppur con un’intensità contenuta.

