Meteo, previsioni “choc” per il weekend: cosa ci aspetta

L’estate 2025 è pronta a riprendersi la scena con prepotenza. Dopo una breve tregua di instabilità e temporali, il maltempo lascia spazio al ritorno del caldo. A partire da lunedì 4 agosto si riaffaccia l’anticiclone delle Azzorre, ma sarà da giovedì che l’atmosfera cambierà radicalmente con l’arrivo della bolla africana. Le temperature torneranno a salire vertiginosamente, toccando picchi fino a 38°C nel fine settimana. Ecco le previsioni giorno per giorno e cosa aspettarci nei prossimi giorni.

Il ritorno dell’estate: il maltempo si ritira

La giornata di domenica 3 agosto segna la fine della breve parentesi instabile che ha interessato gran parte dell’Italia. Temporali e rovesci sparsi hanno colpito in particolare le regioni del medio versante adriatico e le zone interne del Sud Italia, ma si è trattato degli ultimi effetti di un fronte perturbato ormai in allontanamento. Le temperature, pur contenute, si sono mantenute in linea con le medie stagionali.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, a partire da lunedì 4 agosto l’anticiclone delle Azzorre inizierà ad avanzare verso la Penisola, riportando condizioni di stabilità atmosferica. A eccezione di qualche piovasco isolato tra Puglia e Basilicata, il sole tornerà a splendere quasi ovunque, con temperature in rialzo, ma ancora sotto la soglia critica dei 32°C.

Arriva la bolla africana: quando cambia tutto

Il vero cambio di passo è atteso a partire da giovedì 7 agosto, quando l’anticiclone delle Azzorre cederà spazio a una ben più aggressiva rimonta dell’anticiclone africano. Dalle aree desertiche del Nord Africa, masse d’aria molto calde inizieranno a invadere il bacino del Mediterraneo, determinando un’impennata delle temperature su tutta la Penisola, ma con particolare intensità su Sud e Isole.

Le temperature massime saliranno rapidamente, con punte fino a 35-36°C già tra giovedì e venerdì. Nel weekend del 9-10 agosto, non si escludono picchi di 38°C in zone interne della Sicilia, della Puglia e del Molise. Solo l’estremo Nord potrà godere ancora di un clima lievemente più temperato, sebbene anche qui i valori termici saranno in aumento. Quanto durerà questa nuova ondata di caldo estremo?

