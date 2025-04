Meteo, brutte notizie per Pasqua e Pasquetta: le previsioni aggiornate. L’Italia si prepara a vivere giorni di contrasti climatici. Mentre una breve pausa dal maltempo illuderà molti sabato, nuove perturbazioni bussano già alle porte, minacciando i piani per Pasqua e Pasquetta. E se pensavate di organizzare una grigliata all’aperto, forse è meglio tenere d’occhio il meteo con più attenzione del solito. Tuttavia, una nuova perturbazione atlantica si avvicina, minacciando i programmi per le festività prossime. (Continua a leggere dopo la foto…)

Maltempo in Italia: le previsioni meteo

Le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 aprile promettono di non dare tregua. Il Nord sarà alle prese con un maltempo intenso con raffiche di vento, una condizione che continuerà a mettere a dura prova le aree già colpite dalle ultime ondate di pioggia. Nel Centro Italia, la situazione non sarà migliore: piogge e temporali lungo il versante tirrenico e in Sardegna, mentre il Sud vedrà piogge sparse soprattutto sulla fascia tirrenica con venti forti.

Il giorno successivo, venerdì, si assisterà a una leggera tregua nel Sud, dove le condizioni in miglioramento lasciano sperare in un clima più clemente. Tuttavia, il Nord-Est continuerà a essere instabile e il Centro sarà ancora sotto la minaccia di rovesci intermittenti. Una situazione che rende difficile pianificare qualsiasi attività all'aperto, anche la più semplice passeggiata.

Previsioni dettagliate per Pasqua e Pasquetta

Finalmente una buona notizia: sabato 19 aprile sarà per molti una parentesi serena. Il Nord godrà di un cielo prevalentemente soleggiato con possibili rovesci nel Nord-Ovest, un'occasione d'oro per godersi qualche ora di relax prima dell'arrivo della nuova perturbazione. Il Centro e il Sud potranno approfittare di una giornata serena, un raro lusso in questo aprile decisamente ballerino. Questo miglioramento, però, va considerato con cautela: le condizioni atmosferiche restano in bilico, e la nuova perturbazione atlantica è già in agguato.

