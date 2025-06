Meteo, “Le cose peggioreranno”: le previsioni di Giuliacci

L’estate è ormai alle porte, ma il suo arrivo non sembra promettere stabilità. Dopo giornate di caldo afoso seguite da improvvisi temporali, gli italiani si interrogano su cosa li attenda nei prossimi giorni. Tra chi spera in un clima più mite per le vacanze e chi teme nuove ondate di afa, cresce la curiosità verso le ultime previsioni. Il celebre meteorologo Mario Giuliacci e il suo team offrono uno scenario che invita a non abbassare la guardia.

Caldo torrido in agguato secondo le previsioni di Giuliacci

Alla vigilia della nuova stagione, i modelli meteorologici suggeriscono che il fresco momentaneo sia solo una breve parentesi. Secondo l’aggiornamento pubblicato su meteogiuliacci.it, il ritorno delle alte temperature potrebbe essere imminente: lo “stop al grande caldo potrebbe avere i giorni contati” e presto “le temperature torneranno a salire”.

Nel fine settimana ormai alle porte, si prevede che “la sensazione di caldo è destinata ad aumentare”, anche se per ora “l’afa opprimente sarà solo un lontano ricordo”. Un sollievo passeggero, dunque, prima che l’estate entri davvero nel vivo.

Alta pressione africana sull’Italia

Le ultime proiezioni indicano l’arrivo dell’alta pressione di matrice africana, che investirà l’intera Penisola. I meteorologi di meteogiuliacci.it spiegano che “nella prossima settimana il tempo sarà prevalentemente soleggiato e stabile”, creando le condizioni ideali per l’intensificarsi della calura.

Il fenomeno porterà un progressivo innalzamento delle temperature: un anticipo di quella che potrebbe essere una stagione particolarmente calda. Se finora il clima è stato segnato da un’altalena tra caldo e temporali, tutto lascia presagire un cambiamento più deciso con l’ingresso ufficiale dell’estate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva