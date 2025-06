Meteo, in arrivo forti temporali: la data che cambia tutto

L’estate entra nel vivo con un’escalation di caldo africano alimentata dall’anticiclone Scipione, che sta portando temperature record in gran parte d’Italia. Secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, fino a domenica 15 giugno l’intero Paese sarà investito da una bolla rovente, con massime fino a 42°C in Sardegna e 40°C in Sicilia. Ma non durerà: all’orizzonte si profila un brusco cambio di scenario con temporali violenti in arrivo nei prossimi giorni. Scopriamo cosa ci aspetta.

Caldo estremo su tutta Italia: 72 ore di fuoco

Il dominio dell’anticiclone subtropicale Scipione garantirà ancora sole pieno e temperature elevate su quasi tutta la penisola fino a domenica mattina. La colonnina di mercurio salirà oltre i 35°C anche al Nord, con picchi di 38°C a Bologna e Firenze, 37°C a Roma e 40-42°C tra Sicilia e Sardegna. In questa fase, le uniche eccezioni potrebbero essere brevi rovesci pomeridiani sulle Alpi, specie sulle Dolomiti sabato, ma per il resto il quadro sarà dominato da un cielo sereno e un’afa opprimente. “Siamo in presenza della febbre umana del meteo”, spiega Tedici, evidenziando come l’attuale configurazione atmosferica stia facendo salire l’umidità e la temperatura ben oltre la media stagionale. È il segnale di un’estate ormai sempre più segnata da ondate di calore estremo.

Domenica pomeriggio scoppia la crisi: l’innesco dei temporali

La svolta è attesa nel pomeriggio di domenica 16 giugno, quando una massa d’aria atlantica in discesa dalla Normandia intercetterà la bolla africana sull’Italia. Anche se non si tratta di una perturbazione estesa, l’energia accumulata nei giorni precedenti sarà sufficiente per innescare temporali violenti, specie tra le Alpi centro-orientali e la Pianura Padana, fa sapere Il Messaggero.

Secondo le previsioni, i fenomeni inizieranno sul Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia, per poi estendersi in serata anche al Nord-Est. I temporali potrebbero svilupparsi fino a 10mila metri di quota, con rischio di grandine grossa e colpi di vento: condizioni da monitorare attentamente, soprattutto per chi si troverà all’aperto o in viaggio in quelle ore. Quanto durerà questa fase di maltempo?

