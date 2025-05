Home | Meteo, brutte notizie per il ponte del 2 giugno: ecco per chi

Il Ponte del 2 Giugno si preannuncia all’insegna del caldo e del bel tempo, con l’alta pressione che tornerà protagonista sullo scenario meteo italiano. Dalla fine di maggio fino a lunedì 2 giugno, temperature in netto rialzo e sole prevalente faranno da cornice alla festa della Repubblica. Ma attenzione: non tutto il Paese sarà immune da qualche piovasco. Ecco le previsioni dettagliate per capire dove servirà l’ombrello e dove invece si potrà tranquillamente pensare a trascorrere una giornata al mare.

Meteo 2 giugno 2025, un ponte tra sole e qualche nube: il meteo regione per regione

Secondo le ultime elaborazioni dei principali modelli previsionali, durante il weekend del 31 maggio – 2 giugno, l’alta pressione subtropicale si rafforzerà soprattutto sul Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, regalando tre giorni di sole pieno con appena qualche nuvola innocua sugli Appennini. Qui non si prevedono piogge né rovesci: l’ombrello può restare a casa. Situazione diversa per il Nord Italia, dove il tempo si manterrà generalmente soleggiato al mattino, ma nelle ore centrali del giorno si svilupperanno temporali localizzati, in particolare su Alpi e Prealpi. I fenomeni potranno sconfinare occasionalmente verso le pianure, interessando Piemonte, Lombardia e Veneto. Si tratterà però di fenomeni brevi e circoscritti, tipici dell’instabilità estiva.

Temperature da piena estate: punte fino a 34°C

Le vere protagoniste del Ponte saranno le temperature, in deciso aumento su tutta la Penisola. I termometri saliranno ovunque oltre la media stagionale, raggiungendo valori da estate inoltrata. Le massime oscilleranno tra 26°C e 32°C, ma in alcune zone si potrebbero toccare i 33-34°C. Le aree più calde saranno Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia, dove si sentirà un primo assaggio del caldo tipico di giugno inoltrato. Non si tratterà però ancora di un’ondata di calore vera e propria: l’aria sarà sì calda, ma non opprimente, e il caldo sarà ancora generalmente sopportabile. Attenzione però ai temporali pomeridiani.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva