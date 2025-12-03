Meteo, arriva la svolta: addio al maltempo, ecco quando

In questi giorni il Paese è attraversato da un clima che cambia di ora in ora, con piogge improvvise, schiarite brevi e temperature che sembrano non trovare ancora una direzione precisa. Un’atmosfera in bilico, che sta mettendo alla prova chi spera in un miglioramento stabile e chi, invece, teme che l’ennesima perturbazione possa rovinare i piani del prossimo ponte festivo. Eppure, tra modelli che oscillano e previsioni che si aggiornano di continuo, una notizia sta iniziando a farsi strada: qualcosa sta cambiando davvero.

Il quadro generale: la bassa pressione si ritira, l’alta pressione avanza

Secondo i dati riportati da 3B Meteo, l’attuale fase di maltempo è causata da un’area di bassa pressione che da giorni si muove attorno all’Italia, influenzando soprattutto il Sud e una parte del Centro. Ora però il sistema depressionario è pronto a spostarsi verso il Mediterraneo centro-orientale, lasciando libera la strada a un’evoluzione completamente diversa.

L’Europa occidentale, infatti, sta già inviando verso il nostro Paese una robusta alta pressione che, nei prossimi giorni, dovrebbe guadagnare terreno fino a diventare dominante proprio in concomitanza con il ponte dell’Immacolata. Una dinamica che promette un cambiamento netto, con condizioni più stabili e un clima decisamente più piacevole.

Giovedì 4 dicembre: ultimi scossoni, soprattutto al Sud

La giornata di giovedì resta segnata da un quadro ancora instabile. Il Sud Italia, in particolare le coste ioniche, continuerà a essere bersagliato da piogge e rovesci, in alcuni casi anche intensi e temporaleschi. Le regioni più esposte saranno Calabria, Basilicata ionica e Sicilia orientale.

Al Nordovest, una nuova serie di precipitazioni porterà neve sulle Alpi sopra i 1200-1300 metri. Le aree interne del Centro e le regioni settentrionali vivranno invece una giornata più grigia che piovosa, con foschie, nebbie mattutine e qualche schiarita nel pomeriggio.

In Sardegna, il quadro rimarrà instabile: piovaschi intermittenti interesseranno soprattutto il settore occidentale, ancora influenzato dai venti umidi sud-occidentali.

