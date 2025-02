Maxi incendio in una palazzina, ci sono morti: evacuate decine di persone

Alcune persone sono decedute nel rogo della palazzina di proprietà dell’Acer che è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì, giovedì 12 febbraio 2025. L’allarme è stato immediato e, sul posto, sono accorse le squadre dei vigili del fuoco che hanno trovato al loro arrivo un denso fumo che aveva invaso tutta la palazzina composta da 12 unità immobiliari. (Continua dopo le foto)

Incendio in una palazzina a Rimini, la causa del rogo

A fuoco una palazzina delle case popolari a ridosso del centro di Rimini, in via Giuliano da Rimini, dopo che intorno alle 19 di ieri, è scoppiato un tremendo incendio all’interno di un appartamento al pianterreno. Secondo una prima ricostruzione, pare che le fiamme siano state provocate da un cortocircuito. Il rogo ha distrutto completamente l’immobile dove si sono generate, per poi fare propagare il denso fumo nero anche negli appartamenti limitrofi e ai piani superiori. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

Sul posto si sono immediatamente precipitati vigili del fuoco, 118 e polizia, per domare le fiamme e portare in salvo le persone presenti nei dodici appartamenti della palazzina invasa dal fumo. Non c’è stato però nulla da fare per una coppia che viveva al secondo piano dell’immobile. Decine di persone sono state soccorse dagli operatori sanitari. Sarà compito della polizia, coordinata dalla procura di Rimini, indagare a fondo sull’accaduto e determinare se ci possano essere anche delle responsabilità per il rogo che ha devastato la porzione di case popolari e ucciso due degli inquilini. Chi sono le vittime dell’incendio?

