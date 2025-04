Home | Maxi incendio in Italia, scatta l’allerta: scuole chiuse (VIDEO)

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 aprile 2025. L’azienda è specializzata nella lavorazione di solventi chimici, e il rogo, scoppiato intorno alle 16:40, ha rapidamente coinvolto parte della struttura industriale, facendo scattare l’allarme per il potenziale rischio ambientale. Decine di operai, circa 70 secondo fonti locali, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero. (Continua dopo le foto)

Maxi incendio alla Chimpex di Pascarola: emergenza estesa nel Casertano

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri all’interno dello stabilimento Chimpex in località Pascarola, al confine tra i comuni di Caivano e Marcianise, suscitando preoccupazione in tutta l’area del Casertano. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Napoli e Caserta, supportate dagli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), impegnati per ore nelle complesse operazioni di spegnimento. A rendere il tutto ancora più delicato è la presenza, all’interno dell’impianto, di almeno sette silos contenenti materiali altamente infiammabili, con concreto rischio di esplosione. (Continua dopo le foto)

Allarme nel Casertano: chiuse le aziende, cittadini invitati a barricarsi

A seguito dell’incendio, numerose aziende situate nella zona industriale hanno disposto la chiusura per la giornata di oggi, a titolo precauzionale. La colonna di fumo, densa e potenzialmente tossica, si è estesa in direzione di numerosi comuni del Casertano, spingendo i sindaci a intervenire con ordinanze urgenti. In testa il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, che ha ordinato la chiusura di porte e finestre su tutto il territorio comunale. Analoghi provvedimenti sono stati adottati anche da altri centri coinvolti: Capodrise, Santa Maria Capua Vetere, Curti, San Prisco, Cesa, Macerata Campania, Gricignano, Casaluce, Maddaloni, Orta di Atella, Sant’Arpino e Carinaro. Durante un vertice di emergenza convocato dalla Prefettura, è stata inoltre raccomandata a tutti i cittadini della zona l’evitazione della permanenza all’aperto fino a nuovo ordine. Molte scuole nella giornata di oggi resteranno chiuse.

