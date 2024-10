Matilde Lorenzi, il gesto di Emanuele Filiberto commuove tutti

La morte di Matilde Lorenzi ha sconvolto tutti. L’atleta ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto in Val Senales mentre si stava allenando. Dolore e sgomento per la sua scomparsa. Il principe Emanuele Filiberto si è reso protagonista di un gesto che ha commosso veramente tutti. (Continua…)

Chi era Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi era una sciatrice alpina, specialista delle prove veloci. Era originaria di Sestriere e anche la sorella Lucrezia è una sciatrice alpina. Matilde ha esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera, posizionandosi al 57° posto. Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato l'undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023. La sua carriera è stata gravemente interrotta da un incidente avvenuto in val Senales mentre si stava allenando.

La morte

Il 28 ottobre 2024, Matilde Lorenzi è rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta durante un allenamento sulla pista Gravald G1 della val Senales. Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono apparse sin da subito molto critiche. La sciatrice alpina è morta il giorno dopo all'Ospedale di Bolzano per le gravi ferite riportate nell'incidente avvenuto in val Senales. Il lutto ha colpito l'intero mondo dello sport. Per la sua scomparsa, il principe Emanuele Filiberto ha compiuto un gesto che ha commosso tutti.