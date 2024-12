Martina morta a 9 anni dopo aver mangiato gli gnocchi, la madre rompe il silenzio

La tragedia è accaduta a Roma. Martina era con la madre quando ha consumato un piatto di gnocchi che l’ha fatta stare male. La bimba ha iniziato ad avere difficoltà a respirare, le è stato somministrato il Ventolin ma non si è ripresa. Neanche i disperati tentativi di rianimarla da parte del personale del 118 sono serviti. Martina non ce l’ha fatta: è morta in ospedale. Gli inquirenti stanno indagando sulla morte della piccola. La madre intanto, ha raccontato cos’è successo quel tragico giorno. (Continua dopo le foto)

Com’è morta Martina

Il dramma si è consumato lo scorso giovedì, 5 dicembre 2024. Martina Fumiatti ha pranzato insieme ai genitori con un piatto di gnocchi al centro commerciale Gran Roma. Dopo il pasto, la bimba era tornata a casa a Torre Maura, alla periferia est della Capitale. Ma mezz'ora dopo aver mangiato si è sentita male, accusando difficoltà a respirare. In pochi istanti ha perso conoscenza e le sarebbe stata iniettata anche adrenalina da parte degli operatori del 118. La bimba è arrivata al policlinico Casilino dov'è arrivata in arresto cardiaco. È stata rianimata con un massaggio toracico. Poi, in seguito a un ulteriore aggravarsi delle condizioni, è stata trasportata al Gemelli scortata dalla polizia. Qui, nonostante la ripresa del battito cardiaco, è stata rilevata una condizione di morte cerebrale. Così venerdì mattina è stata avviata la procedura di accertamento della morte.

Le cause della morte di Martina

Resta da stabilire la causa esatta del decesso. Martina era allergica al frumento quindi l’ipotesi più plausibile è che la piccola abbia avuto uno shock anafilattico. Non è detto però che la morte sia realmente collegata al piatto di gnocchi di patate mangiati nel locale. Proprio quella mattina pare che la piccola si era recata con i genitori in un ambulatorio per effettuare alcuni esami diagnostici per accertare la funzionalità dei polmoni. Dalle prime informazioni, il menù del locale comprendeva pasti per celiaci. Gli inquirenti analizzeranno le cartelle mediche della piccola Martina per chiudere il cerchio delle indagini.

