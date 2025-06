Martina Carbonaro, l’atroce scoperta dopo la morte: “Lei era ancora viva”

Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni originaria di Afragola, in provincia di Napoli, è stata brutalmente uccisa in un episodio che ha lasciato l’intero Paese sgomento. La ragazza è stata ritrovata priva di vita in un casolare abbandonato, nascosta sotto cumuli di detriti e pietre. Dopo la morte, arriva l’atroce scoperta.

Indagato l’ex fidanzato Alessio Tucci

Secondo quanto emerso dalle indagini, il principale sospettato è Alessio Tucci, un giovane di 19 anni che aveva avuto una relazione con Martina. Nonostante la giovane età della vittima e la natura apparentemente adolescenziale del loro rapporto, le dinamiche emerse raccontano una storia molto più oscura, fatta di ossessioni, rabbia incontrollata e violenza cieca. Martina sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, probabilmente una pietra, che le avrebbe causato ferite gravissime e la successiva morte tra atroci sofferenze. Di recente, però, è emersa un’altra atroce scoperta. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)