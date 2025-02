Francesco Occhiuto, 30 anni, secondogenito del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, è morto nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2025. Il ragazzo è precipitato dalla finestra dell’abitazione di famiglia, all’ottavo piano di un edificio su viale Giacomo Mancini. Il giovane è deceduto nella notte, a causa delle gravissime lesioni interne riportate. A qualche giorno dalla tragedia, il padre Mario Occhiuto ha deciso di ricordare Francesco con un lungo post sui social. (Continua dopo le foto)

Mario Occhiuto, le strazianti parole sulla morte del figlio Francesco

“Francesco, io e gli altri familiari vi ringraziamo per le tantissime manifestazioni di affetto, vicinanza e conforto. Non ho avuto la forza di rispondere prima e ai tanti messaggi, perché il dolore è troppo grande”. Inizia così, il lungo messaggio con il quale il senatore di Forza Italia ha deciso di ricordare l’amato figlio, scomparso a soli 30 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso. Il padre ha raccontato come ha trascorso gli ultimi anni con il suo Francesco. (Continua dopo le foto)

Francesco Occhiuto morto, il ricordo del padre

Mario Occhiuto ha raccontato di aver trascorso molto tempo con il figlio negli ultimi due anni. “Viaggiava e abitava con me a Roma per seguire il suo contratto di ricerca con l’Università, e nel resto della settimana aveva iniziato a esercitare la sua professione di psicologo e a frequentare il corso di psicoterapia. Tutto con la sua semplicità, essenzialità, dolcezza e bontà d’animo”, ha spiegato il senatore. Francesco “leggeva molto, amava riflettere, interrogarsi sul senso vero della vita. Non potete immaginare quanto fosse speciale. Aveva un solo sogno, un solo progetto: aiutare chi stava male. Perché lui lo sapeva bene cosa significava. Combatteva in silenzio una battaglia interiore, contro quei pensieri distorsivi che lo assalivano”, le strazianti parole del padre.

