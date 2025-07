Maria e Giuseppe morti mentre vanno in vacanza: la scoperta sul 22enne alla guida dell’altra auto

Una grave collisione frontale avvenuta nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 7 luglio, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altri due individui. Il sinistro si è verificato lungo un tratto di strada da tempo considerato a rischio. Coinvolte nel terribile schianto una Renault Scenic e un’Alfa Mito.

Incidente mortale a Bernalda: marito e moglie perdono la vita nello scontro

L’incidente si è consumato sulla SP3 Matera-Metaponto, nel comune di Bernalda, in provincia di Matera. Le vittime dell’incidente sono Maria Di Pede, 45 anni, deceduta sul posto, e Giuseppe Carrino, 50 anni, che ha perso la vita durante il trasporto in ambulanza. La coppia, molto conosciuta nella città di Matera, viaggiava insieme al figlio, che si trovava alla guida dell’Alfa Mito e attualmente è ricoverato in condizioni stabili all’ospedale Madonna delle Grazie. Non è in pericolo di vita.

Indagini e sicurezza sulla SP3

I carabinieri della compagnia di Pisticci sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il tratto interessato dall’incidente era già stato oggetto di attenzione da parte delle autorità: la Regione Basilicata aveva recentemente destinato 2,5 milioni di euro per lavori di manutenzione straordinaria sulla SP3, al fine di migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti stradali. Alla guida dell’altra auto c’era un ragazzo di 22 anni.

