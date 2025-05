Marco Vannini, l’annuncio dei genitori 10 anni dopo: parole strazianti

Dieci anni dopo la tragica morte di Marco Vannini, i suoi genitori, Marina Conte e Valerio Vannini, riflettono sul lungo percorso giudiziario e sulla perdita del loro unico figlio. I due si sono lasciati andare ad un annuncio veramente straziante.

La morte di Marco Vannini

Marco Vannini, ventenne di Cerveteri, fu colpito da un proiettile nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, mentre si trovava nella casa della fidanzata a Ladispoli. La vicenda ha attraversato cinque gradi di giudizio, culminando nel 2021 con la condanna definitiva di Antonio Ciontoli a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, e di sua moglie Maria Pezzillo e dei figli Martina e Federico a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. A dieci anni dalla morte di Marco, i suoi genitori si sono lasciati andare ad un annuncio straziante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)