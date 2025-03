Manuela Murgia morta nel 1995, colpo di scena 30 anni dopo: cosa succede

Manuela Murgia venne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari. Sono passati ben 30 anni e solo adesso spunta un clamoroso colpo di scena. A parlarne è stata la trasmissione “Detectives” di Rai 2 ieri giovedì 13 marzo. (Continua…)

Il caso Manuela Murgia

Circa trent’anni fa, il 4 febbraio del 1995, il corpo senza vita di Manuela Murgia, appena 16enne, venne ritrovato in uno dei canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. L’avvenimento sconvolse la sua famiglia ed in generale l’intera comunità locale. Il caso ancora oggi rimane avvolto nel mistero. Il caso è stato archiviato come suicidio, ma la famiglia di Manuela Murgia non ha mai creduto a questa versione dei fatti ed è convinta che la giovane sia stata vittima di un omicidio. A distanza di trent’anni, solo adesso è arrivato un clamoroso colpo di scena. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)