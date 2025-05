Mamma trovata morta in casa, poi la triste scoperta sulla figlia di 6 anni

Una scena straziante ha accolto i soccorritori martedì scorso, che hanno trovato una donna di origine ucraina, scappata dalla guerra insieme alla sua bambina per trovare rifugio in Italia, morta sul pavimento della sua abitazione. Accanto al corpo della donna, c’era la figlioletta di sei anni. Cosa stava facendo?

Tragedia a Servola, donna trovata morta in casa: la figlia disabile abbracciata al corpo della madre

Una tragedia commovente ha scosso la comunità di Servola, quartiere di Trieste, dove una donna ucraina è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con la figlioletta di sei anni abbracciata al suo corpo per ore. La piccola era sola, in lacrime, senza comprendere cosa fosse accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe essere stata colta da un malore improvviso. Le autorità non escludono alcuna ipotesi, ma sarà l’autorità giudiziaria a stabilire se procedere con ulteriori accertamenti medico-legali. In casa non sono stati trovati segni di violenza o effrazione. Il decesso, per ora, appare legato a cause naturali.

L’allarme delle insegnanti e l’intervento dei soccorritori

A far scattare l’allarme sono state le maestre della scuola frequentata dalla bambina. Preoccupate per l’assenza ingiustificata e insolita della piccola, hanno allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, giunti sul posto insieme alla polizia e ai sanitari, hanno forzato la porta d’ingresso. All’interno hanno trovato la bambina in stato di forte shock. La figlioletta di sei anni, affetta da una disabilità fisica e cognitiva, era rimasta sola per ore. Un’immagine che ha colpito profondamente anche gli operatori intervenuti sul posto. La bambina, comprensibilmente provata, è stata trasferita presso l’istituto materno infantile Burlo Garofolo, dove riceve assistenza medica e psicologica. Per ora è stata affidata ai servizi sociali, mentre il Comune sta avviando la procedura per una soluzione di affido familiare, anche in coordinamento con il consolato ucraino.

