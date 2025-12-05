Mamma Elisa, tragedia infinita: muore a 33 anni e lascia tutti nel dolore

La comunità di Cadore è stata profondamente colpita dalla morte improvvisa di Elisa De Paris, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in seguito a un incidente frontale lungo la strada Alemagna, in località Faè. La giovane donna, originaria di Limana ma residente in Cadore, stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, provocando uno scontro fatale.

Il dolore della famiglia dopo la perdita di Elisa De Paris

La notizia è stata comunicata ai familiari nella notte dai carabinieri, intervenuti presso l’abitazione dell’ex compagno Damir Dzinovic, 43 anni. La coppia, separata da circa un anno, aveva mantenuto rapporti di rispetto e collaborazione per la crescita dei due figli di 4 e 8 anni. In stato di shock, Damir ha scelto di accompagnare i bambini a scuola prima di informarli della tragedia, preferendo proteggerli ancora per qualche ora dal dolore della perdita.

La vita di Elisa tra lavoro e famiglia

Elisa De Paris aveva dedicato gran parte della sua vita alla famiglia e al lavoro nel settore della ristorazione. Insieme all’ex compagno aveva gestito alcune attività locali, tra cui una pizzeria a Longarone e un ristorante a Valle di Cadore. Più recentemente, lavorava presso il Bar Bianco di Faè, dove era conosciuta per la sua disponibilità e cordialità. La sera dell’incidente era il suo giorno di riposo; prima dell’accaduto, aveva contattato i figli e Damir per la consueta buonanotte.

