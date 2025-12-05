x

Mamma Elisa, tragedia infinita: muore a 33 anni e lascia tutti nel dolore

La comunità di Cadore è stata profondamente colpita dalla morte improvvisa di Elisa De Paris, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in seguito a un incidente frontale lungo la strada Alemagna, in località Faè. La giovane donna, originaria di Limana ma residente in Cadore, stava facendo ritorno a casa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura, provocando uno scontro fatale.

Incidente stradale che ha causato la morte di Elisa De Paris

Il dolore della famiglia dopo la perdita di Elisa De Paris

La notizia è stata comunicata ai familiari nella notte dai carabinieri, intervenuti presso l’abitazione dell’ex compagno Damir Dzinovic, 43 anni. La coppia, separata da circa un anno, aveva mantenuto rapporti di rispetto e collaborazione per la crescita dei due figli di 4 e 8 anni. In stato di shock, Damir ha scelto di accompagnare i bambini a scuola prima di informarli della tragedia, preferendo proteggerli ancora per qualche ora dal dolore della perdita.

La vita di Elisa tra lavoro e famiglia

Elisa De Paris aveva dedicato gran parte della sua vita alla famiglia e al lavoro nel settore della ristorazione. Insieme all’ex compagno aveva gestito alcune attività locali, tra cui una pizzeria a Longarone e un ristorante a Valle di Cadore. Più recentemente, lavorava presso il Bar Bianco di Faè, dove era conosciuta per la sua disponibilità e cordialità. La sera dell’incidente era il suo giorno di riposo; prima dell’accaduto, aveva contattato i figli e Damir per la consueta buonanotte.

