Maltempo, onda anomala travolge tutto: morti e feriti

Un’onda anomala ha investito la costa, causando 3 vittime e almeno 15 feriti nella giornata di sabato 8 novembre 2025. La forza delle onde, alimentate da una tempesta improvvisa, ha colto di sorpresa decine di persone che si trovavano lungo il litorale per assistere al fenomeno meteorologico.

Onda anomala a Tenerife: scoppia il panico

La tragedia si è consumata in varie zone dell’isola di Tenerife, nell’arcipelago delle Canarie. Gli episodi più gravi si sono registrati a Puerto de la Cruz, El Cabezo e La Guancha. Le prime testimonianze e le immagini diffuse dal luogo della tragedia mostrano la potenza distruttiva del mare. Diverse persone sono state trascinate in acqua, alcune mentre passeggiavano, altre mentre documentavano la tempesta. Dieci individui sono finiti in mare sul molo di una località turistica, vivendo momenti di «panico assoluto» a causa delle forti correnti che impedivano qualsiasi movimento verso la riva.

Tragedia a Tenerife, onda anomala travolge cittadini e turisti: il bilancio delle vittime

Secondo quanto riportato dai servizi di emergenza e dai media locali, una donna ha perso la vita per arresto cardiaco a Puerto de la Cruz dopo essere stata travolta dall’acqua. Altri tre feriti gravi sono stati trasportati in ospedale, salvati anche grazie all’intervento tempestivo di passanti e polizia.

Le altre due vittime sono state identificate in località diverse: a El Cabezo un uomo è stato ritrovato privo di vita sulla spiaggia, mentre un altro è deceduto dopo essere stato recuperato con un elicottero a La Guancha e trasportato d’urgenza al porto di Santa Cruz.

