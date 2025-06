Maltempo, mercoledì da incubo: allerta in 8 regioni, ecco quali

Il primo vero caldo della stagione è già un ricordo. Dopo le temperature bollenti che hanno segnato l’inizio di giugno, una perturbazione atlantica in discesa dall’Europa Centrale ha fatto irruzione sul nostro Paese, portando con sé instabilità, rovesci e la temuta grandine. Nella giornata di oggi, mercoledì 18 giugno 2025, la situazione meteo si aggrava con condizioni critiche in diverse regioni. Il peggioramento è già in atto, in particolare sul versante tirrenico e insulare.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo quello già emesso nelle scorse ore. Il quadro che si delinea per oggi non lascia spazio a interpretazioni: sarà una giornata da bollino giallo su gran parte del territorio italiano, con fenomeni violenti e rischio di criticità idrogeologiche.

Temporali e grandine su Campania e Sicilia

Le prime a essere colpite sono state Campania e Sicilia, dove il maltempo si è già fatto sentire dalla serata di ieri, martedì 17 giugno. Le precipitazioni, di carattere temporalesco, si sono estese rapidamente verso le aree centro-settentrionali delle due regioni, innescando forti rovesci, intensa attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento particolarmente violente.

La Protezione Civile ha quindi confermato per oggi l’allerta meteo gialla su tutto il territorio campano e siciliano, invitando la popolazione a prestare massima attenzione soprattutto nei pressi di corsi d’acqua, pendii e aree soggette a frane o smottamenti. Scuole, comuni e strutture di emergenza sono già state allertate per fronteggiare eventuali disagi.

Le altre regioni coinvolte: ecco la mappa dell’allerta

Non solo Sud: il maltempo minaccia ben otto regioni italiane, con un’allerta estesa su ampie aree. Le regioni attualmente interessate dall’allerta meteo gialla per la giornata di oggi sono:

• Campania (intero territorio)

• Sicilia (intero territorio)

• Basilicata (gran parte del territorio)

• Lazio (settori centro-meridionali)

• Molise

• Puglia (settori occidentali e centro-nord)

• Calabria (aree centro-settentrionali)

• Sardegna (fascia orientale)

Le condizioni meteo saranno particolarmente critiche nelle ore centrali e pomeridiane, con possibili nubifragi localizzati e difficoltà alla viabilità urbana e rurale. Alcuni comuni stanno predisponendo l’attivazione dei centri operativi comunali (COC) per monitorare in tempo reale le situazioni più delicate.

