Maltempo in Italia, scatta l'allerta meteo rossa a nord della Penisola. Diverse zone, in particolare nella regione Lombardia, sono state colpite da una bomba d'acqua che ha causato allagamenti, danni e importanti disagi alla comunità. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Allerta rossa in Lombardia: esondato il Lambro

Oggi, 10 ottobre, è stata emessa un’allerta meteo rossa per la Lombardia a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo su Milano e dintorni nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, la situazione è piuttosto critica e la quantità di acqua precipitata fatica a drenare causando diverse problematiche.

Il fiume Seveso è in crescita, e la vasca di laminazione è pronta a contenere eventuali piene. Poco prima delle 9, il fiume Lambro è esondato, causando allagamenti in via Rilke e nel Parco Lambro. In questa zona, i gruppi di MM e della Protezione Civile sono attivi nel monitorare la situazione delle fogne e del fiume. Sono pronti a intervenire in via Vittorini, Camaldoli e Rilke nel caso in cui si verifichino allagamenti.

Traffico in tilt e piani terra allagati

L’assessore Marco Granelli ha comunicato la situazione tramite i social, precisando che i sottopassi cittadini rimangono al momento praticabili: «Alle 8.40 è iniziato l’allagamento in via Rilke e anche il Parco Lambro sta iniziando ad allagarsi» si legge sulle pagine social ufficiali. Oltre a questi disagi, la popolazione si trova ad affrontare altre problematiche importanti.

La bomba d’acqua che ha colpito Milano ha causato infatti diversi allagamenti: decine di telefonate sono giunte durante la notte ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per liberare cantine e piani interrati in varie zone della città. Inoltre, il maltempo ha avuto pesanti conseguenze sulla viabilità con difficoltà di transito dei trasporti pubblici, guasti e ritardi. Secondo quanto riporta il “Corriere”, inoltre, ci sono stati allagamenti anche in piazzale Principessa Clotilde, dove i pazienti dell’ospedale Fatebenefratelli hanno segnalato problemi di accesso al pronto soccorso oftalmico. Disagi sono stati segnalati anche in via di Porta Tenaglia e viale Elvezia, completamente sommersi dall’acqua.

