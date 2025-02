Maltempo in Italia, l’impressionante tromba d’acqua scatena il panico. Le cattive condizioni meteorologiche continuano ad imperversare a sud della Penisola, mettendo in particolare difficoltà i residenti della provincia di Napoli. Nelle ultime ore, una tromba marina ha seminato il terrore spostandosi velocemente dal Lago di Miseno alla cittadina di Bacoli, nei Campi Flegrei. Le immagini dell’evento anomalo sono impressionanti. (Continua a leggere dopo la foto…)

Maltempo a Napoli, la città in allerta

Continua la stretta del maltempo sulla regione Campania e in particolare su Napoli, dove nelle scorse ore è stata diramata un’allerta meteo dalla Protezione Civile. Sul territorio del capoluogo erano previste condizioni avverse che hanno richiesto misure precauzionali del Comune come la chiusura dei parchi cittadini e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche della città. Tra i principali rischi associati alle precipitazioni (data anche la fragilità del territorio nel napoletano) erano stati segnalati allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, oltre a frane e caduta massi. Tuttavia, un altro fenomeno più raro e inaspettato ha fatto tremare la popolazione. Nelle ultime ore si è diffuso il video impressionante di uno devi eventi meteorologici che hanno colpito la zona. (Continua a leggere dopo la foto…)

Tromba d’acqua si abbatte su Bacoli

Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio 2025, intorno alle 15:00, una tromba d’acqua (anche nota come tromba marina) si è formata sul Lago di Miseno, a Bacoli, nei Campi Flegrei. Il vortice d’aria ha attraversato rapidamente lo specchio d’acqua situato nella provincia di Napoli, per poi spingersi sulla terraferma, raggiungendo le abitazioni del centro abitato. La scena, esempio della forza incontrollabile della natura, ha terrorizzato gli spettatori inermi che non hanno potuto far altro che assistere sperando che la tromba marina si esaurisse prima di abbattersi sulle case. Il fenomeno naturale, notevole per le sue dimensioni, è durato diversi minuti ed è stato immortalato in diversi video amatoriali, poi condivisi sui social dai cittadini. Nelle immagini si vede il tornado a forma d’imbuto spostarsi ad una velocità impressionante e trascinando con sé un enorme quantitativo d’acqua (generando la cascata d’acqua nota con il termine “landfall”).

