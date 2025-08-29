Maltempo Italia, fulmine incendia una palazzina: all’interno molte famiglie

Maltempo e condizioni atmosferiche avverse hanno colpito la notte scorsa il nord Italia, dove un fulmine ha provocato un grave incendio in una palazzina residenziale. L’evento ha richiesto l’evacuazione immediata di diversi nuclei familiari, generando apprensione e disagi.

Fulmine colpisce edificio e scatena l’incendio

Nella serata di ieri, una scarica elettrica ha centrato il tetto di una palazzina. La violenza del fulmine ha innescato un incendio che si è propagato rapidamente, alimentato dai materiali presenti nella copertura dell’edificio. Contemporaneamente, l’impatto ha compromesso le condutture del gas, causando una pericolosa fuga di gas che ha aumentato il rischio per gli abitanti e per l’intera area circostante.

Le fiamme si sono sviluppate con rapidità, producendo denso fumo e rendendo necessaria una risposta tempestiva da parte dei servizi di emergenza. L’odore di gas e il rumore della fuoriuscita hanno reso la situazione ancora più critica, imponendo l’evacuazione delle famiglie residenti nell’edificio colpito.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, coordinando le operazioni di spegnimento dell’incendio e la gestione della fuga di gas. Le squadre hanno lavorato in condizioni difficili, suddividendosi tra il contenimento delle fiamme e la verifica delle condutture danneggiate. L’azione dei soccorritori ha permesso di evitare ulteriori conseguenze, garantendo la sicurezza dell’edificio e dei residenti.

