Maltempo, improvvisa voragine sulla statale: auto inghiottita dal buco

Il maltempo che si è abbattuto nel weekend sul nostro paese continua a fare danni. Oltre alla vittima travolta dalla piena del torrente nella città di Bologna, è da poco giunta la notizia che si è aperta una voragine sulla Statale e un’auto di passaggio è stata letteralmente inghiottita dall’asfalto. Momenti terribili per gli occupanti del veicolo, che sono stati subito tirati fuori e messi in salvo dai presenti. (Continua…)

Voragine sulla Statale: auto inghiottita dall’asfalto

Il maltempo apre una voragine sulla Statale. Una macchina di passaggio viene letteralmente inghiottita dall’asfalto. Attimi di paura per gli occupanti del veicolo. I passanti si fermano e assistono i malcapitati, che vengono tirati fuori dal veicolo e portati in salvo. Allertati anche i soccorsi, ma per fortuna la conducente dell’auto inghiottita dalla voragine è rimasta illesa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)