Maltempo, bomba d’acqua sulla città in Italia: pioggia fortissima e allagamenti

L’Italia è ancora nella morsa del maltempo, con bombe d’acqua, raffiche di vento e allerta meteo arancione in diverse regioni. In particolare, il Nord Italia sta affrontando condizioni critiche, mentre al Sud resiste un caldo anomalo. Ma quanto durerà questa instabilità? E quando arriverà finalmente il caldo estivo? Le previsioni dell’esperto Lorenzo Tedici de iLMeteo.it tracciano un quadro chiaro: il tempo migliorerà a breve, ma ci aspettano ancora giorni difficili. Ecco la situazione nel dettaglio.

Meteo 22-26 maggio 2025, bomba d’acqua a Milano e allerta arancione in Emilia Romagna: le previsioni

Giovedì 22 maggio si è aperto con una bomba d’acqua su Milano, che ha messo in crisi diversi quartieri della città. L’allerta meteo era stata diramata già nelle prime ore della mattina, e l’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Marco Granelli, ha confermato il rischio idraulico: «Per il Seveso vasca pronta. Per il Lambro stiamo monitorando il Parco e abbiamo attivato barriere mobili a Ponte Lambro per proteggere il quartiere». Intanto, in Emilia Romagna è stata dichiarata l’allerta arancione per pioggia e vento. Le province coinvolte sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, con particolare attenzione ai crinali appenninici e alle aree collinari. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 74 km/h, mentre piogge e temporali intensi rischiano di causare frane e allagamenti. A Forlì, si è già registrata una bomba d’acqua nella notte tra martedì e mercoledì.

Temporali violenti e cicloni in arrivo: le previsioni per le prossime ore

Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il maltempo non è finito. Un ciclone polare, in discesa dalla Lapponia, sta spingendo masse d’aria instabili verso il Nord Italia, pilotando una nuova perturbazione atlantica. Il risultato è un fronte di maltempo diffuso su Lombardia, Triveneto, Piemonte, Liguria ed Emilia nella giornata di oggi. Dal pomeriggio, il maltempo si estenderà anche al Centro, con fenomeni convettivi intensi: temporali, raffiche di vento, e possibili grandinate. In contrasto, il Sud Italia rimane sotto un regime di caldo fuori stagione, con temperature che sfiorano i 30°C, in particolare in Sicilia. Ma la situazione è destinata a cambiare anche lì, con un peggioramento graduale atteso tra venerdì e sabato.

